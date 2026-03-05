前へ 1 2 次へ

パッケージ限定版BOXの描き下ろしイラストや同梱物の詳細情報も公開！

『ぼくらのキングダム』 ウィザードの技能詳細と紹介映像が公開！

　インティ・クリエイツは3月5日、Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）向けアクションRPG『ぼくらのキングダム 時食む果実といにしえの魔物』について、プレイアブルキャラクター「ウィザード」の技能詳細とその紹介映像を公開した。

　また、パッケージ限定版BOXの描き下ろしイラストおよびパッケージ限定版同梱物や、インティ・クリエイツ情報局についての情報も公開。

　ゲームの発売日は、2026年4月23日。価格は、パッケージ通常版が3850円／パッケージ限定版が9350円、ダウンロード版が1980円だ。

■ウィザードの技能詳細と紹介映像を公開！

　最初に選べる冒険者は「インペリアル」「ウィザード」「アルケミスト」「ジパング」の4種類。それぞれが異なるステータス、特徴的なスキルやアクションを持っている。その中から「ウィザード」の技能の詳細と、紹介映像が公開された。

▼紹介映像はこちら
https://youtu.be/E17zKnjZ-VE

●ウィザード
　魔法使いの女の子の冒険者。遠距離からのさまざまな魔法攻撃を得意としている。専用アクションのチャージを使う事で魔法の威力を高められる。

　ほとんどの魔法でSP（スキルポイント）を消費するため、SP（スキルポイント）切れには要注意。体力や防御も低いのため、立ち回りには工夫が必要だ。

【マジックショット】

魔法属性の遠距離攻撃。近接の相手には一方的に攻撃可能、攻撃の長押しで連射もできる

【マジックバリア】

敵の魔法攻撃を吸収してSPを回復するバリア。魔法に対しては無敵だが物理攻撃は防げないので要注意

【サイクロン】

竜巻で周囲を攻撃しつつ高く飛び上がる。高い足場へひとっ飛びで移動できる

【チャージ】

魔力を溜めて一定時間攻撃力を高める集中モードに移行する。同じエリアであれば継ぎ足してチャージ可能、集中モード中はSP回復力も上昇する

【ショックボルト】

三方向に向けて電気の球を同時に飛ばす。麻痺状態の発生率が高く、ピンチの時ほど強さを発揮する

【フレア】

大きく発火する種火を放つ魔法。持続する炎の渦を発生し、相手に火傷を付与する

【アイスエッジ】

敵に向かって飛んで行く氷の刃の魔法。使い勝手の良いウィザード唯一の物理属性魔法だ

●ウィザードの強力な技能

【ファイアブラスト】

灼熱の爆風を前方に放つ魔法

【ライトニングスピア】

見える範囲すべての敵に雷を落とす魔法

【フロストドーム】

周囲に凍てつく冷気を展開する魔法

【エクスプロージョン】

すべての魔力を消費して放つ究極の魔法

