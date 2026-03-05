パッケージ限定版BOXの描き下ろしイラストや同梱物の詳細情報も公開！

インティ・クリエイツは3月5日、Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）向けアクションRPG『ぼくらのキングダム 時食む果実といにしえの魔物』について、プレイアブルキャラクター「ウィザード」の技能詳細とその紹介映像を公開した。

また、パッケージ限定版BOXの描き下ろしイラストおよびパッケージ限定版同梱物や、インティ・クリエイツ情報局についての情報も公開。

ゲームの発売日は、2026年4月23日。価格は、パッケージ通常版が3850円／パッケージ限定版が9350円、ダウンロード版が1980円だ。

■ウィザードの技能詳細と紹介映像を公開！

最初に選べる冒険者は「インペリアル」「ウィザード」「アルケミスト」「ジパング」の4種類。それぞれが異なるステータス、特徴的なスキルやアクションを持っている。その中から「ウィザード」の技能の詳細と、紹介映像が公開された。

▼紹介映像はこちら

https://youtu.be/E17zKnjZ-VE

●ウィザード

魔法使いの女の子の冒険者。遠距離からのさまざまな魔法攻撃を得意としている。専用アクションのチャージを使う事で魔法の威力を高められる。

ほとんどの魔法でSP（スキルポイント）を消費するため、SP（スキルポイント）切れには要注意。体力や防御も低いのため、立ち回りには工夫が必要だ。

【マジックショット】

【マジックバリア】

【サイクロン】

【チャージ】

【ショックボルト】

【フレア】

【アイスエッジ】

●ウィザードの強力な技能

【ファイアブラスト】

【ライトニングスピア】

【フロストドーム】

【エクスプロージョン】