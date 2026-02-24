インティ・クリエイツは2月24日、現在開催中のSteam Next Festにあわせて、製品版へのセーブデータ引継ぎが可能なPC（Steam）向けの『ぼくらのキングダム 時食む果実といにしえの魔物』の体験版を配信開始した。Steam Next Festの期間は、2026年3月3日2時59分（日本標準時）まで。

本体験版では、ゲームの開始から全8ミッション（2ボス含む）がタップリ体験可能。キャラクターはレベル10まで成長させることができ、セーブデータは製品版に引き継げるので、この体験版で冒険（アクション）＆復興（シミュレーション）を存分に楽しんでみよう。

ゲームの発売日は2026年4月23日予定、プラットフォームはPC（Steam）のほかNintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／Xbox Series X|Sでも発売。価格はパッケージ通常版が3850円／限定版が9350円、ダウンロード版が1980円だ。

▼Steamストアページ

https://store.steampowered.com/app/3882650/_/

【ゲーム情報】

タイトル：ぼくらのキングダム 時食む果実といにしえの魔物

ジャンル：アクションRPG

販売：インティ・クリエイツ

プラットフォーム：

Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）

発売日：2026年4月23日予定

価格：

パッケージ通常版：3850円

パッケージ限定版：9350円

ダウンロード版：1980円

※パッケージ版はSwitch／PS5のみ。

CERO：A（全年齢対象）

© INTI CREATES CO., LTD. 2026 ALL RIGHTS RESERVED.