Amazonセール情報大紹介！ 第1244回

通知を“光で受け取る”スマホ。シンプルUIのNothing Phone (2a)、いま割引中

2026年02月16日 15時30分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

-

Nothing Phone (2a) 8+128G Black

　Nothingのスマートフォン「Nothing Phone (2a)」が、Amazonで割引中。参考価格49,800円のところ、9％オフの45,308円で販売中。

　「デザインに惹かれて買った」「毎日光らせて遊んでいる」──そうしたレビューもあるのが、Nothing Phone (2a)だ。

　背面のGlyphインターフェースが、着信や通知に合わせて発光する。机に伏せたままでも、光で通知に気づける。透明感のある外装とシンプルなNothing OS 2.5を組み合わせた一台が、いまAmazonで割引中。

アマゾンでNothing Phone (2a) 8+128G Blackを入手

背面が光るGlyphインターフェース

　Nothing Phone (2a)の特徴が、背面に搭載された「Glyphインターフェース」。着信やアプリ通知、タイマーに連動してLEDが発光する。通知や連絡先ごとに発光パターンを設定でき、机に伏せたままでも光で通知に気づける仕組みだ。

モノトーン基調のNothing OS 2.5

　OSはNothing OS 2.5（Android 14ベース）。モノトーンを基調としたアイコンやウィジェットが用意され、表示全体に統一感がある。情報を詰め込みすぎない画面設計で、背面デザインと方向性をそろえている。

6.7インチ有機ELとDimensity 7200 Pro搭載

　ディスプレイは6.7インチ（1084×2412）のフレキシブルAMOLED。SoCはMediaTek Dimensity 7200 Pro、メモリー8GB、ストレージ128GB構成。メインカメラは5000万画素、超広角5000万画素のデュアルカメラを備える。

Nothing Phone (2a) 8+128G Black

