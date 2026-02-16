Amazonセール情報大紹介！ 第1244回
通知を“光で受け取る”スマホ。シンプルUIのNothing Phone (2a)、いま割引中
2026年02月16日 15時30分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで割引中】Nothing Phone (2a) 8+128G Blackをチェック！
Nothingのスマートフォン「Nothing Phone (2a)」が、Amazonで割引中。参考価格49,800円のところ、9％オフの45,308円で販売中。
「デザインに惹かれて買った」「毎日光らせて遊んでいる」──そうしたレビューもあるのが、Nothing Phone (2a)だ。
背面のGlyphインターフェースが、着信や通知に合わせて発光する。机に伏せたままでも、光で通知に気づける。透明感のある外装とシンプルなNothing OS 2.5を組み合わせた一台が、いまAmazonで割引中。
背面が光るGlyphインターフェース
Nothing Phone (2a)の特徴が、背面に搭載された「Glyphインターフェース」。着信やアプリ通知、タイマーに連動してLEDが発光する。通知や連絡先ごとに発光パターンを設定でき、机に伏せたままでも光で通知に気づける仕組みだ。
モノトーン基調のNothing OS 2.5
OSはNothing OS 2.5（Android 14ベース）。モノトーンを基調としたアイコンやウィジェットが用意され、表示全体に統一感がある。情報を詰め込みすぎない画面設計で、背面デザインと方向性をそろえている。
6.7インチ有機ELとDimensity 7200 Pro搭載
ディスプレイは6.7インチ（1084×2412）のフレキシブルAMOLED。SoCはMediaTek Dimensity 7200 Pro、メモリー8GB、ストレージ128GB構成。メインカメラは5000万画素、超広角5000万画素のデュアルカメラを備える。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第1248回
トピックス20,906円で販売中！防水ハイキングシューズの上位候補、メレル「SPEED ARC MATIS GORE-TEX」が割引に
-
第1247回
トピックス【お買い得】15.6型フルHD・Ryzen 7搭載の富士通ノートPCが9%割引
-
第1243回
トピックスUSB-C一本で充電&映像出力！Dellの27インチ4K 120Hzモニター『S2725QC-A』が21％オフ、無輝点5年保証付き」
-
第1242回
トピックス2万円台でWindows 11 Pro。11.6型「VersaPro タイプVR」が17％オフ
-
第1241回
トピックス部屋干し臭対策は小型でいい。洗濯機横に収まる3kg乾燥機、セール中。
-
第1240回
トピックス最大約28時間駆動・1.34kg。Acer「Swift Go 14 AI」が10％オフ、89,800円
-
第1235回
トピックス「ノートPCは16インチがほしい」それなら要チェック。 Core 7＋32GB＋1TBのDell 16が12％オフ
-
第1234回
トピックス6万円で“これで十分”が詰まったスマホ 国内6.1型の安定機「AQUOS sense10」が9％オフ
-
第1233回
トピックス1時間ちょっとで満充電になるすごいヤツ。768Whポータブル電源「EcoFlow RIVER 2 Pro」50％オフ
-
第1232回
トピックス令和の十徳ナイフ、まさかのトルクス対応。ガジェット世代歓喜のビクトリノックス「サイバーツール M」
- この連載の一覧へ