ロンドン発の透けるスマホ「Nothing Phone (4a) Pro」日本上陸！ 望遠カメラが猫撮影に最高だった

Nothing Tehonologyのスマホはデザインが凝ってる……といっても抽象的すぎてよくわからないのだが、感覚的には欧州のポップアートの息吹を感じるのだけど、アートシーンには疎いので勘で言ってるだけです。

ともあれ、ロンドンが本拠地のNothingのスマホは、以前から日本に投入されてきて市民権を得つつあるのだけど、今回は初めて日本にも上位モデルが投入されたのである。それがカメラ性能を重視したモデル「Nothig Phone (4a) Pro」である。ピンクもあるけど、今回お借りしたのはブラック。

初の日本上陸！ 望遠に強いトリプルカメラ搭載の

「Nothing Phone (4a) Pro」

トリプルカメラもさることながら、カメラ回りのスケルトンなデザインと、円形のGlyphマトリクスが外見上のウリ。トリプルカメラは超広角・広角・望遠（80mm相当）で、広角と望遠の2つが約5000万画素とちょっと望遠に強い仕様になってるのだ。

冒頭写真なんかは望遠で撮ったお昼寝猫。起こさないようにそっと。

次の猫はふさふさのハチワレのふゆた。保護猫シェルターqueueへお邪魔したとき、一番元気におもちゃで遊んでたのがこの猫で、翌日には里親のもとへ出発するというのでいっぱい遊んできた。

ふゆたはこの青いボールがお気に入り。

ちょっと離れたところにボールがいっちゃうと、わざわざカートの下に入ってそこから飛びかかるのである。急にジャンプされたので思いきりブレてるけど、これはこれでダイナミックなのでよしとする。

で、このNothing Phone (4a) Proはアーティスティックなスマホなので、アーティスティックな写真を撮るのである。いくつものルックが用意されているほか、あらかじめいろんなプリセットが登録されていて、それを使えばNothing Phoneならではの印象的な一枚を撮れるのだ。

アーティスティックな「ルック」機能で

猫写真がもっとエモくなる

次の一枚はわかりやすく白黒なんだけど、ちょっと黒に深みがあっていい感じでしょ。70年代パンクっぽい……どこがといわれると困るのだけど、まあそんなちょっとワイルドな感じ。フレームも昔の写真っぽくていい。

プリセットの「Cold Retro Future」なんかは、全体に青っぽくてクールな感じになる。

次のは「urban」だったと思う（ちょっと記憶が曖昧）。ちょっと仲が悪い猫がいるってことでケージに入れられてるのだけど、まいっかって感じで気持ちよさそうに寝てた。ケージにいることがわかるようにわざとすこし離れて手前にケージのワイヤーをいれてみた。

最近のスマホカメラっていろいろと個性が出てきてて、見映えのするキレイな写真を撮れるカメラ、リアルな写真を撮れるカメラ、凝った写真を撮れるカメラなどいろいろあるのだけど、Nothingの場合はちょっとカッコイイ写真を撮れるカメラって気がする。

でもって、お値段もかなりお手頃なのである。最近のスマホはちょっといいカメラを積むと、すぐ10万円を超えるのでつらいとお嘆きの方は要チェックのロンドン生まれスマホですよ。

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