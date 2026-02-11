スマホの料金として、8000円、1万円といった高額を当たり前のように毎月払う必要はありません。「格安SIM」という存在くらいは聞いたこともある人もいると思いますが、“格安”と言っても品質は決して悪くなく、大手キャリアと大差なく使えます。

今回はその中でも、毎月使える“ギガ”も十分用意されている「月1500円以下の格安SIM」をピックアップ。選ぶ際のポイントや、編集部がおすすめするベスト5のサービスを紹介します。契約時の参考にしてください！

月1500円以下の格安SIMを選ぶポイント（1）「通信量（ギガ）」翌月繰り越しもあるとさらに便利

格安SIMを比較する際で最も重要なのは、利用できる通信量（いわゆるギガ）でしょう。月1500円前後のサービスは7～15GB程度が中心。自宅にはWi-Fiがあって、外で動画を見るとしても1日平均20～30分程度という人なら足りる量です。

いずれにしても現在のキャリアで毎月どの程度の通信量を使っているかチェックするといいでしょう。

月1500円以下の格安SIMを選ぶポイント（2）「MVNOは平日昼休みに遅くなる可能性あり」

料金が手頃な「格安SIM」は、大手キャリア（ドコモ／au／ソフトバンク／楽天）が別ブランドとして展開しているもの（UQモバイルやワイモバイル、ahamoなど）と、大手キャリアから回線を借り受けてサービスしているものの2パターンがあります（後者を「MVNO」と呼びます）。

MVNOは、サービス内容がシンプルでコスパの良さが売り。以前のような「格安だから品質も悪いんでしょ？」という常識は完全に覆っています。ただしその特性上、ユーザーのアクセスが殺到する平日昼休みは若干速度が低下します。それもスマホで動画を見る程度なら基本的には問題になりません。

月1500円以下の格安SIMを選ぶポイント（3）「初期費用の額もチェック」

格安SIMを選び際は、月々の料金だけでなく、加入時の初期費用や特典についてもチェックしたいところです。料金が安いだけに、3000円程度の初期費用の有無はトータルでは小さくありませんし、加入から数ヵ月間の料金割引やキャッシュバック、スマホの割引販売などがあるとさらに差が広がります。

一方で、「加入特典はない代わりに月額料金が安い」というサービスもあります。シンプルに料金を安くしたいなら、こうした格安SIMを選択するのもありでしょう。

次ページでは、ASCII編集部がおすすめする月1500円以下の格安SIM、5サービスを紹介します！