ポケモンは3月5日、Nintendo Switch 2 用ソフト「ぽこ あ ポケモン」を発売。このためにNintendo Switch 2 を購入する動きが出るなど、一大ムーブメントが巻き起こっている。

発売日0時からダウンロード版が購入でき、早速ぶっ通しで遊ぶ人たちも。そこでは「序盤からもう楽しい」「争いのないマイクラ・ビルダーズって感じ」「マウス操作、めっちゃ遊びやすいぞ」「えー、神ゲーです」「ダメだこのゲーム脳を破壊する」「え、もう11時？体感3時間くらい」など、どハマりする声が多数寄せられていた。

また、公式からは期間限定イベントとして「ハネッコのわたげあつめ」が3月10日～3月25日に開催されると発表。期間中に手に入る「わたげ」を集めると、ハネッコ、ポポッコ、ワタッコとともだちになれるという。

また、外国人のなかにはお墓を作ることで「カラカラ」を呼び出せることに気付き、衝撃を受けている投稿も。喜びも哀しみも「ぽこ あ ポケモン」にはある。

Pro Cubone spawnar em Pokémon Pokopia, você simplesmente precisa construir um TÚMULO no jogo



E ele ainda fala que a mãe dele provavelmente gostaria de um lugar como esse também 😭 pic.twitter.com/99fXg4mWxe — LaurisKitty 🎀 (@LaurisKittyy) March 4, 2026

発売に先立って行われた海外向けの実機プレイ番組を見て、Minecraftのレッドストーンに着想を得た電気システムがあることに驚く声も。なにを作ろうか、なにが作れるのか。プレイヤーの“発想力”が試される。…きっと数日後にはとんでもない建築物や仕掛けが“発明”されることだろう。

🟣 El nuevo Pokémon Pokopia apunta a tener un sistema eléctrico inspirado en la redstone de Minecraft.



El juego permitirá crear circuitos y mecanismos dentro del mundo.



Pokémon + Minecraft + Animal Crossing👀



pic.twitter.com/omaHVWTBa8 — Movistar eSports (@MovistareSports) March 4, 2026

ついに全世界で発売され話題沸騰中の「ぽこ あ ポケモン」。間違えやすい点として、本作はNintendo Switchでは遊べないのでご注意を。プレイするにはNintendo Switch 2 が必要となる。

ただし、Nintendo Switch 2 でソフトを起動して、Nintendo Switchと遊ぶローカルマルチプレイ「おすそわけ通信」には対応している。これで家族と一緒に遊んでみてはいかがだろうか。

【ゲーム情報】

タイトル：ぽこ あ ポケモン

ジャンル：スローライフ・サンドボックス

販売：ポケモン

開発：ポケモン、ゲームフリーク、コーエーテクモゲームス

プラットフォーム：Nintendo Switch 2

発売日：発売中（2026年3月5日）

価格：8980円（パッケージ／ダウンロード）

CERO：A（全年齢対象）

※本ソフトには、インターネットに接続できる環境とNintendo Switch Onlineへの加入（有料）が必要なモードや機能がある。

※パッケージ版（キーカード）については、次のものが必要。

・インターネット接続環境

・10GB以上の空き容量（更新データなどで追加の空き容量が必要になる場合あり）。はじめてプレイするときにソフト本編がダウンロードされる。

©2026 Pokémon. ©1995-2026 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

©2026 KOEI TECMO GAMES

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

Nintendo Switchは任天堂の商標です。

※画面は開発中のものです。実際の商品内容や仕様は変更される可能性がございます。

※実際のゲームとは異なる設定が含まれています。