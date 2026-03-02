いいねするだけ！「ぽこ あ ポケモン」もぐもぐキャンペーン開催中 3月5日まで
公式Xアカウント「ポケモン情報局」にて、2026年3月5日に発売するNintendo Switch 2 用ソフト「ぽこ あ ポケモン」のゲーム内アイテムがもらえる「もぐもぐキャンペーン」が実施中。
該当の投稿に「いいね」をすると、ゲーム内で「もぐもぐセット」（ヒメリのみ×2、たべごろニンジン×2、マメ×2）と交換できるシリアルコードがリプライで届くという。
応募締め切りは3月5日8時59分まで。とても簡単に特典がもらえるので、プレイ予定の人はぜひ忘れずにやっておこう。
⠀/／— 【公式】ポケモン情報局 (@poke_times) February 27, 2026
『ぽこ あ ポケモン』発売記念
もぐもぐキャンペーン🍽
\＼
この投稿にいいね💜をすると
ゲーム内で「もぐもぐセット」と交換できる
シリアルコードがリプライ💭 で届く🥕
📅応募〆：3/5（木）8:59
街づくりは食事から…！？ pic.twitter.com/xtasYgK7m0
また、ASCIIでは本作の先行プレイレポートも掲載中。あわせてチェックして、購入の参考にしてもらいたい。
●癒されるぅ～！『ぽこ あ ポケモン』日本最速体験会レポート メタモンが物を運ぶ驚きの方法とは…？
https://ascii.jp/elem/000/004/372/4372696/
【ゲーム情報】
タイトル：ぽこ あ ポケモン
ジャンル：スローライフ・サンドボックス
販売：ポケモン
開発：ポケモン、ゲームフリーク、コーエーテクモゲームス
プラットフォーム：Nintendo Switch 2
発売日：2026年3月5日予定
価格：8980円（パッケージ／ダウンロード）
CERO：A（全年齢対象）
※本ソフトには、インターネットに接続できる環境とNintendo Switch Onlineへの加入（有料）が必要なモードや機能がある。
※パッケージ版（キーカード）については、次のものが必要。
・インターネット接続環境
・10GB以上の空き容量（更新データなどで追加の空き容量が必要になる場合あり）。はじめてプレイするときにソフト本編がダウンロードされる。
©2026 Pokémon. ©1995-2026 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
©2026 KOEI TECMO GAMES
ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。
Nintendo Switchは任天堂の商標です。
※画面は開発中のものです。実際の商品内容や仕様は変更される可能性がございます。
※実際のゲームとは異なる設定が含まれています。