公式Xアカウント「ポケモン情報局」にて、2026年3月5日に発売するNintendo Switch 2 用ソフト「ぽこ あ ポケモン」のゲーム内アイテムがもらえる「もぐもぐキャンペーン」が実施中。

該当の投稿に「いいね」をすると、ゲーム内で「もぐもぐセット」（ヒメリのみ×2、たべごろニンジン×2、マメ×2）と交換できるシリアルコードがリプライで届くという。

応募締め切りは3月5日8時59分まで。とても簡単に特典がもらえるので、プレイ予定の人はぜひ忘れずにやっておこう。

また、ASCIIでは本作の先行プレイレポートも掲載中。あわせてチェックして、購入の参考にしてもらいたい。

【ゲーム情報】

タイトル：ぽこ あ ポケモン

ジャンル：スローライフ・サンドボックス

販売：ポケモン

開発：ポケモン、ゲームフリーク、コーエーテクモゲームス

プラットフォーム：Nintendo Switch 2

発売日：2026年3月5日予定

価格：8980円（パッケージ／ダウンロード）

CERO：A（全年齢対象）

※本ソフトには、インターネットに接続できる環境とNintendo Switch Onlineへの加入（有料）が必要なモードや機能がある。

※パッケージ版（キーカード）については、次のものが必要。

・インターネット接続環境

・10GB以上の空き容量（更新データなどで追加の空き容量が必要になる場合あり）。はじめてプレイするときにソフト本編がダウンロードされる。

©2026 Pokémon. ©1995-2026 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

©2026 KOEI TECMO GAMES

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

Nintendo Switchは任天堂の商標です。

※画面は開発中のものです。実際の商品内容や仕様は変更される可能性がございます。

※実際のゲームとは異なる設定が含まれています。