ポケモンは3月12日、3月5日に発売したNintendo Switch 2 用ソフト「ぽこ あ ポケモン」について、世界累計販売本数が4日間で220万本を突破したと発表した。うち100万本は日本国内の売上となる。

「ぽこ あ ポケモン」は、ポケモン、ゲームフリーク、コーエーテクモゲームスの3社が共同開発したスローライフ・サンドボックスゲーム。

プレイヤーはへんしんポケモン「メタモン」となり、草むらを生やしたり乾いた植物に水を与えたりして環境を整え、多くのポケモンたちが住みやすい環境づくりを行う。やがてはボロボロに荒廃したニンゲンのいない街を自由に発展させていくことになる。

発売以降、遊んだユーザーからは絶賛の声が寄せられ、「1日10時間以上遊んでる」「タスケテ…生活が破壊されていく」など、おもしろすぎてドはまりしてしまう人も。

今回の発表にユーザーからは「おめでとう＆ありがとう」「マジかよスゲーな」「ここがスタート地点でジワ伸びするんだろうね」「国内100万はすさまじい」「ようやく安定して買えるようになったSwitch 2がまた市場から消えた」など、驚きと感謝の声が寄せられていた。

ちなみに、2025年10月に発売した「Pokémon LEGENDS Z-A」は、初週の販売本数が580万本で、そのおよそ半数がNintendo Switch 2 で売り上げた数字だと報告されている（リリースはこちら）。

Nintendo Switch 2の普及率を考えれば、「ぽこ あ ポケモン」は今後もまだまだ数字を伸ばしていく可能性があると思われる。息の長い作品となりそうだ。

【ゲーム情報】

タイトル：ぽこ あ ポケモン

ジャンル：スローライフ・サンドボックス

販売：ポケモン

開発：ポケモン、ゲームフリーク、コーエーテクモゲームス

プラットフォーム：Nintendo Switch 2

発売日：発売中（2026年3月5日）

価格：8980円（パッケージ／ダウンロード）

CERO：A（全年齢対象）

※本ソフトには、インターネットに接続できる環境とNintendo Switch Onlineへの加入（有料）が必要なモードや機能がある。

※パッケージ版（キーカード）については、次のものが必要。

・インターネット接続環境

・10GB以上の空き容量（更新データなどで追加の空き容量が必要になる場合あり）。はじめてプレイするときにソフト本編がダウンロードされる。

