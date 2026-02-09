このページの本文へ

Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第42回

結局、“軽いは正義”なんだよ！ その事実を体感できるワイヤレスゲーミングマウス

2026年02月09日 19時30分更新

文● いちえもん　編集●ASCII

アマゾンで「X2H v3 Mini」を入手
 

軽くて強いゲーミングマウスをチェック

　Amazon.co.jpにて、Pulsar Gaming Gearsのワイヤレスゲーミングマウス「X2H v3 Mini」が販売中だ。参考価格は1万3600円だが、執筆時点では6％オフの1万2732円で購入できる（2月9日時点）。

　X2H v3 Miniは、3万2000DPIの解像度、750IPSのトラッキング速度、50gの加速度を誇る「XS-1」センサーを備えたゲーミングマウス。つかみ持ちがしやすい形状や8Kポーリングへの対応、約51gの軽量も特徴となっている。

アマゾンで「X2H v3 Mini」を入手
 

「軽いは正義」を体感できるゲーミングマウス

　ユーザーレビューを見ると、「軽くて持ちやすい」「浅めのつかみ持ちに最適」「"軽いは正義"を体感できた」と言った声が寄せられている。グリップ感を評価する声もあり、使い勝手の良さがポイントになっているようだ。そんなX2H v3 Miniは、軽量のゲーミングマウスを欲しがっている人に刺さるかもしれない。

Image from Amazon.co.jp
 
Image from Amazon.co.jp
Pulsar Gaming Gears X2H v3 Mini ワイヤレス ゲーミングマウス 超軽量 51グラム 左右対称 2.4Ghz 1ms 32000 DPI Optical swhich XS-1 Flagship Sensor 国内正規品

