Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第42回
結局、“軽いは正義”なんだよ！ その事実を体感できるワイヤレスゲーミングマウス
2026年02月09日 19時30分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。
軽くて強いゲーミングマウスをチェック
Amazon.co.jpにて、Pulsar Gaming Gearsのワイヤレスゲーミングマウス「X2H v3 Mini」が販売中だ。参考価格は1万3600円だが、執筆時点では6％オフの1万2732円で購入できる（2月9日時点）。
X2H v3 Miniは、3万2000DPIの解像度、750IPSのトラッキング速度、50gの加速度を誇る「XS-1」センサーを備えたゲーミングマウス。つかみ持ちがしやすい形状や8Kポーリングへの対応、約51gの軽量も特徴となっている。
「軽いは正義」を体感できるゲーミングマウス
ユーザーレビューを見ると、「軽くて持ちやすい」「浅めのつかみ持ちに最適」「"軽いは正義"を体感できた」と言った声が寄せられている。グリップ感を評価する声もあり、使い勝手の良さがポイントになっているようだ。そんなX2H v3 Miniは、軽量のゲーミングマウスを欲しがっている人に刺さるかもしれない。
|Image from Amazon.co.jp
|Pulsar Gaming Gears X2H v3 Mini ワイヤレス ゲーミングマウス 超軽量 51グラム 左右対称 2.4Ghz 1ms 32000 DPI Optical swhich XS-1 Flagship Sensor 国内正規品
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
