【2026年版】最新デジタル機器おすすめベスト5 第3回

【決定版】10万円以下のノートパソコンのおすすめベスト５【2026年1月版】

2026年01月20日 12時00分更新

文● 二子／ASCII

　社会人なら仕事に、学生なら勉強に、さらに動画やウェブを見たりとノートパソコンはやっぱり必要！　という人は多いでしょう。

　ノートパソコンには軽量タイプやバッテリーの持ちがいい製品、ゲームも快適にこなせる高性能モデルといろいろありますが、今回はお手頃で買いやすい10万円以下の製品の中から選ぶ際のポイントやオススメの製品を紹介します！　ぜひ購入時の参考にしてください。

【目次】

10万円以下のノートパソコンを選ぶポイント
　ポイント1：処理性能　メモリーは16GB以上を選びたい
　ポイント2：画面サイズ　縦方向の大きさもチェック
　ポイント3：端子類が充実しているか

ASCII編集部が選ぶ「10万円以下のノートパソコン」ベスト5
　レノボ「IdeaPad Slim 3 Gen 10」
　デル「Dell 14（DC14255）」
　HP「HP 14-em」
　ASUS「Vivobook Go 14 E1404FA」
　レノボ「IdeaPad Slim 170」

10万円以下のノートパソコンを選ぶポイント（1）
「処理性能　メモリーは16GB以上を選びたい」

　最近の安いノートパソコンは、いずれも日常使いには十分な性能を持っている製品が多いですが、それでもCPUとメモリーの容量については注意した方がいいでしょう。

　10万円以下のノートパソコンなら、Ryzen 5またはCore i5以上のCPUを搭載しているモデルがオススメ。Intel N100／N150やCore i3といったより安価なモデル向けのCPUと比べると、さまざまな作業で体感での差が生じます。

　あとメモリーについては、これはハッキリと16GB以上のモデルを選ぶべし！ です。8GBでも単体のアプリを動かすだけなら、大きな不満は生じませんが、複数のアプリを同時に起動した際の快適度が違います。これから長く使う意味でも16GB以上は必須でしょう。

ノートPC

今から選ぶなら、少し予算オーバーしても必ず16GBメモリーのモデルを選択したい

10万円以下のノートパソコンを選ぶポイント（）
「画面サイズ　縦方向の大きさもチェック」

　自宅で据え置きで使うノートパソコンの場合は、14～16インチの画面サイズを持っている製品が中心になります。14インチでも十分なサイズですが、映像をより迫力ある形で楽しみたいなら大型モデルがオススメ。また、15インチ以上でキーボードにテンキーが付くのが一般的なので、この点で選ぶのもありでしょう。

　画面サイズとともにチェックしてほしいのが縦方向。テレビの縦横比が16：9で、以前のノートパソコンもこれが主流でしたが、最近は若干縦方向に長い16：10のタイプも多くなっています。16：10なら特にウェブサイトを見るとき、情報がより多くなるのでメリット大です。

ノートPC

16：10（1920×1200）のディスプレーは、一般的な16：9（1920×1080）と比べて、縦方向に若干長くなっています。この差が結構大きいのです

10万円以下のノートパソコンを選ぶポイント（3）
「端子類が充実しているか」

　本体に搭載されている端子類もチェックしたいポイントです。古い周辺機器を接続したいのであれば、最初からUSB Type-A端子がある製品がいいですし、モニターを繋ぐのならHDMI端子、デジカメのデータを読み込むならSDカードリーダーもあれば便利です。必要なものをしっかり搭載しているかチェックしましょう。

ノートPC

最近のノートパソコンだとUSB端子はType-Cのみというのも少なくありません

　次ページでは、ASCII編集部がおすすめする10万円以下のノートパソコン5製品を紹介します！

