バンダイナムコエンターテインメントは2月1日、iOS／Android／PC向けガンダムシミュレーション「SDガンダム ジージェネレーション エターナル」の海外一部地域でストアセールスランキング1位達成したことを記念し、ダイヤ3000個を全ユーザーへ無料配布した。

先日よりメインステージに「機動新世紀ガンダムX 後半」が追加され、ピックアップガシャにURユニット「ガンダムDX(EX)」「ガンダムヴァサーゴチェストブレイク(EX)」などが実装、大いに盛り上がっている状況だ。

ユーザーからは「ダイヤありがとうございます」「海外ニキいつもサンキューな！」「この石のおかげでDX出ました、ありがとうっ」「DXかっけぇ！」など、喜びと感謝の声が寄せられている。

「ガンダムX」は日本でもファンが多い作品だと思うが、セルラン国内1位ではなく“海外1位”となったことについて「日本はライバルが多すぎた…」というコメントも。同時期にほかの人気ゲームが周年イベントを迎えたことを指しているようだった。

タイトル：SDガンダム ジージェネレーション エターナル

ジャンル：ガンダムシミュレーション（SLG）

配信：バンダイナムコエンターテインメント

プラットフォーム：iOS／Android／PC

※一部非対応機種がございます。

配信日：配信中（2025年4月16日）

価格：ダウンロード無料（一部アイテム課金）

