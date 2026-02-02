ジージェネ、海外1位獲得でダイヤ3000個プレゼント 「DXかっけぇ！」「日本はライバルが多すぎた…」
バンダイナムコエンターテインメントは2月1日、iOS／Android／PC向けガンダムシミュレーション「SDガンダム ジージェネレーション エターナル」の海外一部地域でストアセールスランキング1位達成したことを記念し、ダイヤ3000個を全ユーザーへ無料配布した。
先日よりメインステージに「機動新世紀ガンダムX 後半」が追加され、ピックアップガシャにURユニット「ガンダムDX(EX)」「ガンダムヴァサーゴチェストブレイク(EX)」などが実装、大いに盛り上がっている状況だ。
ユーザーからは「ダイヤありがとうございます」「海外ニキいつもサンキューな！」「この石のおかげでDX出ました、ありがとうっ」「DXかっけぇ！」など、喜びと感謝の声が寄せられている。
「ガンダムX」は日本でもファンが多い作品だと思うが、セルラン国内1位ではなく“海外1位”となったことについて「日本はライバルが多すぎた…」というコメントも。同時期にほかの人気ゲームが周年イベントを迎えたことを指しているようだった。
【ゲーム情報】
タイトル：SDガンダム ジージェネレーション エターナル
ジャンル：ガンダムシミュレーション（SLG）
配信：バンダイナムコエンターテインメント
プラットフォーム：iOS／Android／PC
※一部非対応機種がございます。
配信日：配信中（2025年4月16日）
価格：ダウンロード無料（一部アイテム課金）
©創通・サンライズ ©創通・サンライズ・MBS
※情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。あらかじめご了承ください。
※画面は開発中のものです。
※コンテンツ利用の際は、パケット通信料が別途かかります。
※AppleとAppleのロゴ、App Storeは、米国およびそのほかの国で登録されたApple Inc.の商標です。
※Google Playは Google LLC. の商標です。