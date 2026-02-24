バンダイナムコエンターテインメントは2月24日、現在公開中の映画「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女」（以下、キルケーの魔女）の5週目入場者プレゼントとして、「ミニ複製原画3枚セット」に加え、同社が配信中のiOS／Android向けガンダムシミュレーション『SDガンダム ジージェネレーション エターナル』の「公開記念特別ステージ挑戦チケット」がもらえるプロモーションコードの追加配布が決定したと発表。入場者プレゼント配布期間は、2026年2月27日～3月5日まで（※なくなり次第終了）。

なお、アプリ内では引き続き映画に登場するキャラクターやユニットがもらえる公開記念キャンペーンも開催中。ぜひ映画とあわせて『ジージェネエターナル』を楽しもう。

▼5週目入場者プレゼント内容

・ミニ複製原画3枚セット（ミニ複製原画サイズ：L版サイズ 89mm × 127mm）

・「ジージェネエターナル 公開記念特別ステージ挑戦チケット」プロモーションコード

※4週目プレゼントと5週目プレゼントのプロモーションコードの内容は同一です。すでに4週目プレゼントでプロモーションコードを使用済みのアカウントの場合、5週目プレゼントのプロモーションコードを入力しても特典を受け取ることはできませんのでご注意ください。

▼入場者プレゼントの詳細はこちら

※4週目の入場者プレゼントと5週目の入場者プレゼントをあわせて、1ゲームアカウントにつき1回のみ有効です。

※4週目の入場者プレゼントと5週目の入場者プレゼントなどでプロモーションコードを複数入手した場合でも、1ゲームアカウントで複数回特典アイテムを受け取ることはできません。

※本施策のプロモーションコードは国内のみ有効です。

※プロモーションコードの有効期限：2027年1月31日23時59分まで（予定）。

※入力期限を過ぎたプロモーションコードはご利用いただけません。

※お一人様一回のご鑑賞につき、「ミニ複製原画3枚セット」＆「ジージェネエターナル 公開記念特別ステージ挑戦チケット」プロモーションコードをセットで配布いたします。

※入場者プレゼントは非売品です。転売、内容の複写・複製・転用は一切禁止となります。

※配布期間および内容は、予告なく変更する場合があります。

■「キルケーの魔女」公開記念特別ステージが開催中！

「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女」の公開を記念した特別ステージが開催中。詳しくはアプリ内お知らせを確認してほしい。特別ステージ開催期間は、2027年2月20日11時59分まで（予定）。

※「公開記念特別ステージ」の挑戦には専用チケットが必要です。

▼ステージクリア報酬

ダイヤ×2000

※開催期間および内容は、予告なく変更する場合があります。

※詳細はアプリ内をご確認ください。

■「キルケーの魔女」の公開を記念したキャンペーンが開催中！

SSR「ギギ・アンダルシア」などがもらえる！

『SDガンダム ジージェネレーション エターナル』では「キルケーの魔女」の劇場公開を記念したキャンペーンを開催中。ログインするだけでダイヤのほか、「ギギ・アンダルシア」など、映画に登場したキャラクターやユニットを手に入れられる。

未入手の人はぜひゲーム内「プレゼント」より受け取り、最新作のキャラクターとともにジージェネエターナルを楽しもう。

▼配布中キャラクター

・SSR「レーン・エイム」

・SSR「ギギ・アンダルシア」

・SSR「ケネス・スレッグ」

▼配布中ユニット

SSR「アリュゼウス」

SSRユニット「アリュゼウス」は「テンション「超強気」以上で、バトル中HPが0になると別ユニットに変化する（1バトルに1回）」脱出機能をもつユニット（※脱出後のユニットの地形適正が「ー」のみの場合脱出は行われません）。

開催中の公開記念パネルミッションにて最大まで限界突破することが可能なので、ぜひ全パネル達成、最大まで強化を目指しそう。

※いずれも1アカウントにつき1回のみの獲得となります。

※チュートリアル終了後、プレゼントから受け取ることができます。

※プレゼント配布期間：開催中～2026年5月31日11時59分まで（予定）

※パネルミッション開催期間：開催中～2026年5月31日11時59分まで（予定）

※配布されたダイヤは、30日以内にお受け取りください。

※キャンペーンは予告なく変更・終了となる場合があります。

■「キルケーの魔女」をより楽しめるスペシャルステージ「変革者たち」が開催中！

「キルケーの魔女」をより楽しめるスペシャルステージ「変革者たち」が、2026年5月31日まで延長して引き続き開催中。「変革者たち」は、地球連邦政府に戦いを挑んだものたちの背景に迫った、特別シナリオとなっている。

「変革者たち」をクリアすると、SSRユニット「百式」やSSRキャラクター「クワトロ・バジーナ」、そして「キルケーの魔女」を記念した特別なサポーターを報酬として獲得できる。ぜひ映画とあわせて楽しもう。開催期間は、2026年5月31日11時59分まで（予定）。

※開催期間および内容は、予告なく変更する場合があります。

※詳細はアプリ内をご確認ください。

■「Bandai Namco Entertainment Web Store」対応！

今なら一人1回限定でダイヤ3000個＋800万DL記念ダイヤ1000個が無料で購入できる

Bandai Namco Entertainment Web Storeにジージェネエターナルが対応。ウェブStoreではゲーム内アイテムがお得に購入可能だ。ウェブStore対応記念に一人1回限定でダイヤ3000個を無料で購入できるキャンペーンも開催中だ。

さらに全世界で800万ダウンロード突破記念として、期間限定で一人1回のみダイヤ1000個を無料でプレゼント中。どちらも未取得の人なら、最大4000個ゲットできるチャンス！ ぜひアカウント連携の上、購入してみよう。

■ウェブStoreはこちら

※無料プレゼントは1アカウントにつき1回のみの獲得となります。

※チュートリアル終了後、プレゼントから受け取ることができます。

※800万ダウンロード記念ダイヤプレゼント配布期間 開催中～2026年3月13日11時59分まで（予定）

※開催期間および内容は、予告なく変更する場合があります。

※配布されたプレゼントは、30日以内にお受け取りください。

【ゲーム情報】

タイトル：SDガンダム ジージェネレーション エターナル

ジャンル：ガンダムシミュレーション（SLG）

配信：バンダイナムコエンターテインメント

プラットフォーム：iOS／Android／PC

※一部非対応機種がございます。

配信日：配信中（2025年4月16日）

価格：ダウンロード無料（一部アイテム課金）

