バンダイナムコエンターテインメントは2月20日、iOS／Android／PC向けガンダムシミュレーション「SDガンダム ジージェネレーション エターナル」にて、マスターリーグ「SEASON 9」を開催。

本イベントはほかのプレイヤーが組んだパーティーと戦い（自動戦闘）、スコアを稼いでランクアップを目指すもの。

今回からはイベント全体のモチーフを「機動武闘伝Gガンダム」の「ガンダムファイト」に変更。基本的な遊び方や報酬は変更ないが、「行動順ボタン」が追加されたり、演出が変更されたりしている。

ユーザーからは「せっかくなのでシャッフル同盟で行きます！」「令和に小学2年生の思い出がよみがえった」「粋な演出すぎる」「運営のガンダム愛が詰まった演出で神！」「さぁ皆さんご一緒にぃ！」「ガンダムファイト、レディィ…ゴーーーッ！」と、大変な盛り上がりを見せている。

なかでも印象的な掛け声で有名なストーカーのボイスが新録とあって、「えっ、82歳の秋元羊介さん、このために音声撮り直したのかよ、すげーよGジェネ！」「まさかのストーカーフルボイス解説だった！」「新規ボイス最高です！」とこちらも大好評だ。

一部のユーザーからは「スキップできてたところが出来なくなった」「テンポ悪い」「毎回ゴングならすのやめない？」「今回だけならまぁ…」「演出のON/OFFがほしい」など、演出が増えたことによる苦言も寄せられていたが、概ね喜びの声のほうが多そうな印象だった。

マスターリーグ「SEASON 9」の期間は2月28日まで。今から遊び始めてもこの演出を見るのは間に合うはずなので、ぜひ「Gガンダム」ファンは見てみてほしい。

【ゲーム情報】

タイトル：SDガンダム ジージェネレーション エターナル

ジャンル：ガンダムシミュレーション（SLG）

配信：バンダイナムコエンターテインメント

プラットフォーム：iOS／Android／PC

※一部非対応機種がございます。

配信日：配信中（2025年4月16日）

価格：ダウンロード無料（一部アイテム課金）

©創通・サンライズ ©創通・サンライズ・MBS

※情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。あらかじめご了承ください。

※画面は開発中のものです。

※コンテンツ利用の際は、パケット通信料が別途かかります。

※AppleとAppleのロゴ、App Storeは、米国およびそのほかの国で登録されたApple Inc.の商標です。

※Google Playは Google LLC. の商標です。