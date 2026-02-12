バンダイナムコエンターテインメントは2月12日、iOS／Android向けガンダムシミュレーション『SDガンダム ジージェネレーション エターナル』について、ストーリーイベント「機動戦士ガンダムSEED X ASTRAY」を開催。開催期間は、2026年2月28日11時59分まで（予定）。

また、UR「ガンダムアストレイ レッドフレーム改(EX)」／UR「ロウ・ギュール」などが新たに登場するピックアップガシャも開催中だ。

さらに、全世界800万ダウンロードの達成を記念して、「Bandai Namco Entertainment Web Store」にてダイヤ1000個プレゼントなどのキャンペーンを実施中だ。

■ストーリーイベント「機動戦士ガンダムSEED X ASTRAY」開催中！

「機動戦士ガンダムSEED X ASTRAY」のシナリオを追体験できる、ストーリーイベント「機動戦士ガンダムSEED X ASTRAY」が開催中。イベントを遊んで、新たに追加されたユニットを入手しよう。

また、ストーリーイベントの開催にあわせて、ギャラリーの新機能「コミックス」が実装。期間限定で「機動戦士ガンダムSEED X ASTRAY」の関連作品を1巻分無料で読むことが可能だ。イベントとあわせて楽しもう。

イベント開催期間は2026年2月28日11時59分まで（予定）、コミックス閲覧可能期間は2月28日11時59分まで（予定）だ。

・機動戦士ガンダムSEED ASTRAY Re:Master Edition（1巻）

・機動戦士ガンダムSEED ASTRAY R【電子特別版】（1巻）

※該当の作品は日本語版のみとなります。

※開催期間および内容は、予告なく変更する場合があります。

※イベントの詳細はアプリ内をご確認ください。

■UR「ガンダムアストレイ レッドフレーム改(EX)」などが登場するピックアップガシャが開催中！

「機動戦士ガンダムSEED X ASTRAY」のユニットやキャラクターが登場するピックアップガシャが開催中。開催期間は、2026年2月28日11時59分まで（予定）。

期間限定ユニットとして、UR「ガンダムアストレイ レッドフレーム改(EX)」／UR「ロウ・ギュール」が登場。

また、UR「ガンダムアストレイ ゴールドフレーム天ミナ(EX)」／UR「ロンド・ミナ・サハク」や、URサポーター「風花・アジャー&ローラシア級」などが登場する。

※開催期間および内容は、予告なく変更する場合があります。

※詳細はアプリ内をご確認ください。

■全世界800万ダウンロード突破！ 記念にWeb Storeにてダイヤ1000個をプレゼント

本作が、全世界で800万ダウンロード突破。その感謝の気持ちとしてBandai Namco Entertainment Web Storeにてダイヤ1000個を無料でプレゼントしている。ぜひWeb Storeと連携して受け取ろう。

あわせて800万ダウンロードを記念して、ゲーム内ショップではガシャチケット付きの限定パックも販売中。ぜひWeb Storeとあわせて利用してみよう。プレゼント配布期間は、2026年3月13日11時59分まで（予定）。

※無料プレゼントは1アカウントにつき1回のみの獲得となります。

※チュートリアル終了後、プレゼントから受け取ることができます。

※開催期間および内容は、予告なく変更する場合があります。

※配布されたプレゼントは、30日以内にお受け取りください。

■「Bandai Namco Entertainment Web Store」に本作が対応！

一人1回限定でダイヤ3000個を無料で購入できる！

Bandai Namco Entertainment Web Storeにジージェネエターナルが対応。Web Storeではゲーム内アイテムがお得に購入可能だ。

Web Store対応記念に一人1回限定でダイヤ3000個を無料で購入できるキャンペーンも開催中。ぜひとも利用してみよう。

▼Web Storeはこちら

https://jp.bandainamcoentwebstore.com/gget-jp

【ゲーム情報】

タイトル：SDガンダム ジージェネレーション エターナル

ジャンル：ガンダムシミュレーション（SLG）

配信：バンダイナムコエンターテインメント

プラットフォーム：iOS／Android／PC

※一部非対応機種がございます。

配信日：配信中（2025年4月16日）

価格：ダウンロード無料（一部アイテム課金）

©創通・サンライズ ©創通・サンライズ・MBS

※情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。あらかじめご了承ください。

※画面は開発中のものです。

※コンテンツ利用の際は、パケット通信料が別途かかります。

※AppleとAppleのロゴ、App Storeは、米国およびそのほかの国で登録されたApple Inc.の商標です。

※Google Playは Google LLC. の商標です。