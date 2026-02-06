Cygamesは2月6日、Nintendo Switch 2／PlayStation 5／PlayStation 4／PC（Steam）向けアクションRPG『GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok』（グランブルーファンタジー リリンク︓エンドレスラグナロク）の発売日を発表。また、本作の新要素を紹介する映像を配信した。

ゲームの発売日は2026年7月9日、価格は通常版のパッケージ版／ダウンロード版が6930円。そのほかのエディションも用意されているので、後述の製品情報を確認してほしい。

▼アナウンストレーラー

https://youtu.be/YJvJakAaR8g

▼Showcase

https://youtu.be/X4CmgmDA4K4

■『GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok』とは

多彩なキャラクターとの連携で、爽快なバトルを体験できるアクションRPG『GRANBLUE FANTASY: Relink』が大幅進化を遂げて帰ってきた。好評を得たオンラインマルチプレイはもちろん、オフラインシングルプレイにも多数の新要素が加わり、空の世界を巡る冒険は「終わりなき戦い」へと突入する。

●新たなストーリー

前作『リリンク』の物語後、全空最強の騎空団と謳われる十天衆の「シエテ」と「ソーン」たちは、ある異変を察知する。

彼らは、主人公一行が新たな試練に立ち向かう決意があるのか問うために刃を向けてくる。波乱の展開から新たな物語が始まる。

【あらすじ】

星の民リリスの謀略が挫かれ、安寧を取り戻した「ゼーガ・グランデ空域」の季節が移り変わった頃、物語は再び動き出す。

各地に現れた終末の獣「ラグナリオン」――

混沌の深淵へ誘う、異界への扉「極沌空所」――

忘れられた空に舞い降りた鋼鉄の翼「ベルゼバブ」――

空の世界を巡る冒険は「終わりなき戦い」へと突入する。

●新たな強敵や新難度クエスト「CHAOS」が登場！

これまで戦ったどの魔物よりも強い力を持つ、終末の獣「ラグナリオン」が新たな脅威として登場。正体不明の終末の獣は、なぜ今現れたのか？ 『Endless Ragnarok』で追加された新たな物語の中で、空の世界の秘密とともにその理由が描かれる。

そして、「GRANBLUE FANTASY Versus」シリーズより、不滅殺しの翼「ベルゼバブ」が登場。ラグナリオンとは異なる強力な敵として主人公たちの前に姿を現す。ベルゼバブの狙いとは……？

さらに、新難度「CHAOS」が登場し、騎空団連合ラファールと十天衆の連携で発行された極秘クエストが受注可能に。「ラグナリオン」との戦いに備えるための、新たなキャラクター強化要素もあわせて解放される。

●バトルの新システム「召喚」で、戦略と爽快さが大幅に拡張

本作で追加されるバトルシステム「召喚」は、ストーリーを進めると入手できる「召喚石」を装備することで、プレイヤー自身が召喚を行えるようになる。「召喚」を発動すると、一定時間召喚したキャラクターを操作して攻撃を行うことが可能。

また、一定定条件を満たすことでチェインバーストと同時にルリアが星晶獣を召喚して攻撃する「アセンドチェイン」という、2つの系統の召喚があり、バトルの戦略と爽快さが大幅に拡張される。

●充実のやり込み要素で、仲間たちとの冒険をより奥深く

最大4人でマルチプレイが楽しめる「クエスト」では、新たな上位レベルが登場し多数のボスバトルが追加された。そして、キャラクターを強化しながら不可思議なエリアを攻略していくシングルプレイ専用モード「極沌空所（きょくとんくうしょ）」が新登場。

新しいプレイアブルキャラクターや、限界を超えてキャラクターを強化する「マスタースキル」など、ストーリークリア後も果てなく遊べるゲームの魅力がさらに進化している。

●クロスプレイに対応した最大4人のマルチプレイ

最大4人のプレイヤーで「クエスト」に挑戦できるオンラインマルチプレイでは、異なるプラットフォーム間でのクロスプレイにも対応し、プラットフォームの垣根を超えて協力プレイを楽しめる。さらに、Nintendo Switch 2 同士であれば、ローカル通信でのマルチプレイも可能だ。

●新プレイアブルキャラクター「ベアトリクス」が登場

「ベアトリクス」は剣を使った近接攻撃をメインとし、強気な性格も相まって、猪突猛進に攻めていくバトルスタイルが特徴。特殊攻撃ボタンで「クロック・オー・デルタ」の針を操作し、攻撃・防御・回復それぞれに特化したバフ効果を切り替えることで、さまざまな状況に適応しながら戦う。

さらに、ゲージが溜まると「因果喰い」状態が発動。一定時間攻撃速度が上昇し、コンボの性能も強化される。仲間をサポートする能力は控えめだが、逆にサポートを得れば、単独で高速コンボを畳みかけ続けられる攻撃特化のキャラクターとなっている。敵の懐に入り、突破口を開くような活躍が期待できるだろう。