Cygamesは7月2日、PC(Steam)/PlayStation 5/PlayStation 4向けアクションRPG『グランブルーファンタジー リリンク』(以下、リリンク)が、全世界累計200万本セールス(※)を突破したと発表。

また、全世界累計200万本セールス突破を記念し、Steam/PlayStation Storeにて、過去最大割引となる60%オフセールを開催している。この機会にぜひ本作を遊んでみてはいかがだろうか。

※全世界のパッケージ出荷本数とダウンロード版の販売本数の合計

『グランブルーファンタジー リリンク』ゼネラルディレクター・福原哲也氏コメント 空の世界の冒険を描いた『グランブルーファンタジー』、そのコンシューマー作品となる『リリンク』。Cygamesにとっても大きなチャレンジとなりましたが、開発チームのこだわりと情熱をこれでもかと詰め込み、その全員が自信をもって送り出せた渾身の一作になったと感じています。 発売後は、世界中から想像以上に大きな反響をいただき、『グランブルーファンタジー』の世界の魅力を多くの方にお届けできたことを嬉しく思っています。プレイヤーの皆様には、開発チーム一同を代表して心よりお礼を申し上げます。 200万本突破を記念して描き下ろされたイラストも、楽しんでいただけると嬉しいです!

Cygames代表取締役社長・渡邊耕一氏コメント 『グランブルーファンタジー リリンク』の全世界累計セールスが200万本を突破いたしました。世界中の多くの方々に本作をプレイしていただき、心より感謝申し上げます。 当社は「最高のコンテンツを作る会社」というビジョンのもと、ゲームをはじめアニメやマンガなどさまざまなエンターテインメント作品をお届けしております。本作についても、国や地域を問わず多くの方に楽しんでいただけるタイトルとなるよう、スタッフ一丸となって長い期間をかけて大切に作り上げた作品です。 引き続き『リリンク』をお楽しみいただくとともに、これからも当社がお届けする最高のコンテンツにぜひご注目いただけると幸いです。

『グランブルーファンタジー リリンク』200万本突破記念! 60%オフセール開催中

■セール実施期間

PC(Steam):2025年7月11日午前2時(JST)まで

PlayStation 5/PlayStation 4:2025年7月16日11時59分(JST)まで

■セール価格

『グランブルーファンタジー リリンク Standard Edition』:8778円 ⇒ 3511円

『グランブルーファンタジー リリンク Special Edition』:1万1770円 ⇒ 4708円

『グランブルーファンタジー リリンク Digital Deluxe Edition』:1万3860円 ⇒ 5544円

※『グランブルーファンタジー リリンク Digital Deluxe Edition』はPS5/PS4版のみとなります

■販売ページ

Steam:https://store.steampowered.com/app/881020/Granblue_Fantasy_Relink/

PlayStation Store:https://store.playstation.com/concept/229066/

※セール期間は予告なく変更になる場合がございます

※詳細は各販売ページをご確認ください

※販売価格が割引価格になっているか、ご購入時に必ずご確認をお願いいたします

PC(Steam)版『GBVSR』の61%オフセールを開催中!

『リリンク』でおなじみのキャラクターたちも登場し、白熱の格闘バトルを繰り広げる『Granblue Fantasy Versus: Rising』(GBVSR)。ワンボタンで簡単に必殺技が出せるので、格闘ゲーム初心者でも気軽に楽しめる。

■セール実施期間

Steam:2025年7月11日午前2時(JST)まで

■セール価格

『Granblue Fantasy Versus: Rising スタンダードエディション』:6600円 ⇒ 2574円

『Granblue Fantasy Versus: Rising デラックスエディション』:9680円 ⇒ 3775円

■販売ページ

Steam:https://store.steampowered.com/app/2157560/Granblue_Fantasy_Versus_Rising/

※ご登録の国や地域によりセール期間が異なりますのでご注意ください

※セール期間やセール対象タイトルは予告なく変更になる場合がございます

※詳細は各販売ページをご確認ください

※販売価格が割引価格になっているか、ご購入時に必ずご確認をお願いいたします

※一部コンテンツは該当コンテンツが含まれたセット商品がございます。重複購入にご注意ください

※新プレイアブルキャラ「サンダルフォン」「ガレヲン」は、『デラックスエディション』には含まれておりません。別途『追加キャラクターセット「サンダルフォン」』『追加キャラクターセット「ガレヲン」』『デラックスキャラクターパス Part.2』、または『キャラクターパス Part.2』の購入が必要です。

PlayStation Plusプレミアム/エクストラ会員は、ゲームカタログで『GBVSR』をプレイ可能!

『Granblue Fantasy Versus: Rising スタンダードエディション』が“PlayStation Plus”のプレミアム/エクストラ加入者を対象としたサービス「ゲームカタログ」に追加。プレミアム/エクストラ会員は追加料金なしでプレイできる。

※PlayStation Plusプラン詳細は、PlayStation Plusのサイトにてご確認ください

▼PlayStation Plusサイト

https://www.playstation.com/ja-jp/ps-plus/

【ゲーム情報】

タイトル:グランブルーファンタジー リリンク

ジャンル:アクションRPG

販売:Cygames

プラットフォーム:PC(Steam)/PlayStation 5/PlayStation 4

発売日:発売中(2024年2月1日)

価格:

通常版/スタンダードエディション:8778円(パッケージ版/ダウンロード版)

デラックスエディション:1万4300円(パッケージ版)

コレクターズエディション:2万7500円(パッケージ版)

スペシャルエディション:1万1770円(ダウンロード版)

デジタルデラックスエディション:1万3860円(ダウンロード版)

※PC(Steam)はダウンロード版のみ。デジタルデラックスエディションはPS5/PS4のみで配信。

プレイ人数:1人(オンライン時:最大4人)

CERO:B(12歳以上対象)

タイトル:『Granblue Fantasy Versus: Rising』

ジャンル:対戦アクション&パーティー

配信:Cygames

開発:アークシステムワークス

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/PC(Steam)

配信日:配信中(2023年12月14日)

価格:

スタンダードエディション:6600円(ダウンロード版)

デラックスエディション: 9680円(ダウンロード版)

フリーエディション:無料(ダウンロード版)

プレイ人数:1~2人(オンライン:最大30人)

IARC:12+(12才以上対象)

© Cygames, Inc.

© Cygames, Inc. Developed by ARC SYSTEM WORKS