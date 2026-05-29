2種の構えを切り替え、多彩な蹴り技で攻め立てるスピードファイター！
『グラブル リリンク：エンドレスラグナロク』の新プレイアブルキャラ「フラウ」のPVを公開！
Cygamesは5月29日、Nintendo Switch 2／PlayStation 5／PlayStation 4／PC（Steam）向けアクションRPG『GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok』について、新たにプレイアブルキャラクターとして登場する「フラウ」（CV：浅倉杏美さん）のキャラクター紹介PVを公開。
ゲームの発売日は2026年7月9日、価格はStandard Editionのパッケージ版／ダウンロード版が6930円となる。そのほかのエディションも用意されているので、下記を確認してほしい。
【「フラウ」（CV.浅倉杏美さん）】
世界の革新を目論む、アーカルムシリーズと呼称される星晶獣“ザ・デビル”と契約した空の民のひとり。愛情あふれる女性で、その容姿、行動、思考、知性などすべてが力強く突出しており、性格は慈悲深い。
彼女は、2種の構えを切り替え、多彩な蹴り技で攻め立てるスピードファイター。構えゲージを最大にするとアビリティを3連続で追加発動でき、さらに攻勢を高められる。
▼PV
https://youtu.be/OiA7F4nPBJ4?si=Md2XtI-UB4gVTEZr
【ゲーム情報】
タイトル：『GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok』
（グランブルーファンタジー リリンク︓エンドレスラグナロク）
ジャンル：アクションRPG
販売：Cygames
プラットフォーム：Nintendo Switch 2／PlayStation 5／PlayStation 4／PC（Steam）
発売日：2026年7月9日
価格：
【GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok】
Standard Edition：6930円（パッケージ版／ダウンロード版）
Special Edition：9900円（ダウンロード版）
【GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok アップグレードキット】
Standard Edition：3960円（ダウンロード版）
Special Edition：6490円（ダウンロード版）
プレイ人数：1人（オンライン：1～4人）
CERO：B（12才以上対象）
© Cygames, Inc.
※画面は開発中のものです。
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