2種の構えを切り替え、多彩な蹴り技で攻め立てるスピードファイター！

Cygamesは5月29日、Nintendo Switch 2／PlayStation 5／PlayStation 4／PC（Steam）向けアクションRPG『GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok』について、新たにプレイアブルキャラクターとして登場する「フラウ」（CV：浅倉杏美さん）のキャラクター紹介PVを公開。

ゲームの発売日は2026年7月9日、価格はStandard Editionのパッケージ版／ダウンロード版が6930円となる。そのほかのエディションも用意されているので、下記を確認してほしい。

【「フラウ」（CV.浅倉杏美さん）】

世界の革新を目論む、アーカルムシリーズと呼称される星晶獣“ザ・デビル”と契約した空の民のひとり。愛情あふれる女性で、その容姿、行動、思考、知性などすべてが力強く突出しており、性格は慈悲深い。

彼女は、2種の構えを切り替え、多彩な蹴り技で攻め立てるスピードファイター。構えゲージを最大にするとアビリティを3連続で追加発動でき、さらに攻勢を高められる。

▼PV

https://youtu.be/OiA7F4nPBJ4?si=Md2XtI-UB4gVTEZr

【ゲーム情報】

タイトル：『GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok』

（グランブルーファンタジー リリンク︓エンドレスラグナロク）

ジャンル：アクションRPG

販売：Cygames

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／PlayStation 5／PlayStation 4／PC（Steam）

発売日：2026年7月9日

価格：

【GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok】

Standard Edition：6930円（パッケージ版／ダウンロード版）

Special Edition：9900円（ダウンロード版）

【GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok アップグレードキット】

Standard Edition：3960円（ダウンロード版）

Special Edition：6490円（ダウンロード版）

プレイ人数：1人（オンライン：1～4人）

CERO：B（12才以上対象）

© Cygames, Inc.

※画面は開発中のものです。

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