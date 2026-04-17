全プラットフォームで実施！
『グラブル リリンク︓エンドレスラグナロク』のオープンベータテストが4月24日から4月27日まで開催決定！
Cygamesは4月17日、アクションRPG『GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok』［Nintendo Switch 2／PlayStation 5／PlayStation 4／PC（Steam）］のオープンベータテストの開催を決定したと発表。開催期間は、2026年4月24日16時～4月27日15時59分（JST）まで。
本テストは、オンラインプレイや各プラットフォーム間でのクロスプレイのテストを目的として、対応する全プラットフォームで実施する。前回開催したクローズドベータテストの内容に加え、本作の新要素であるバトルシステム「召喚」もプレイ可能なので、ぜひ楽しみに待とう。
また、『Relink』につながる『GRANBLUE FANTASY』の物語を紹介するイントロダクションムービーの公開や、アニメ・マンガの期間限定無料公開も決定。『GRANBLUE FANTASY』に初めて触れ人は、ぜひチェックしてみよう。
ゲームの発売日は2026年7月9日、価格はStandard Editionのパッケージ版／ダウンロードンが6930円。そのほかのエディションやアップグレードキットも発売されるので、詳細は下記のゲーム情報を確認してほしい。
【『GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok』オープンベータテスト概要】
開催日程：2026年4月24日16時～4月27日15時59分（JST）
事前ダウンロード可能日時：2026年4月23日16時（JST）
オープンベータテスト特設サイト：https://relink-ragnarok.granbluefantasy.com/ja/obt/
★注意事項
オープンベータテストは、ネットワーク負荷の検証やゲーム動作の確認、不具合の特定および改善を目的としたテストです。テスト期間中は、予期せぬ不具合や接続の不安定化、ゲームの停止・強制終了などが発生する可能性があります。あらかじめご了承ください。
■『GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok』オープンベータテスト内容
オープンベータテストでは、全4種のクエストがプレイ可能。最初の3つをクリアすると、4つ目のクエストとして高難度クエスト「赫炎たるセフィラの瞬き」が解放される。
4つ目のクエストでは「召喚石」による召喚が可能になるほか、全員での連携による召喚「アセンドチェイン」も繰り出すことが可能。また、クローズドベータテストに引き続き、プレイアブルキャラクターとして「ベアトリクス」も使用可能だ。
※オープンベータテストではオンラインプレイ・各プラットフォーム間でのクロスプレイに対応します。
■イントロダクションムービーを公開
『Relink』につながる『GRANBLUE FANTASY』の物語を紹介するイントロダクションムービーを公開中。
●GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok | イントロダクションムービー：https://youtu.be/hkyGbDKsMsg
■『GRANBLUE FANTASY』のアニメやマンガを期間限定無料公開
『GRANBLUE FANTASY』関連のアニメ・マンガを期間限定で無料公開している。『GRANBLUE FANTASY』に初めて触れる人は、ぜひこの機会に読んでみてはいかがだろうか。
＜アニメ情報＞
作品名：アニメ「GRANBLUE FANTASY The Animation」
無料公開話数：1話 ～ 7話
公開期間：2026年4月17日～7月31日（JST）
公開場所：https://www.youtube.com/playlist?list=PL36BW5zRfQ8QvWZvQHHvFJVRbJWOZfQdZ
©アニメ「グランブルーファンタジー」製作委員会
＜マンガ情報＞
作品名：マンガ「グランブルーファンタジー」
無料公開話数：全話
公開期間：2026年4月17日～7月31日（JST）
公開場所：サイコミ（https://cycomi.com/title/1）
【ゲーム情報】
タイトル：『GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok』
（グランブルーファンタジー リリンク︓エンドレスラグナロク）
ジャンル：アクションRPG
販売：Cygames
プラットフォーム：Nintendo Switch 2／PlayStation 5／PlayStation 4／PC（Steam）
発売日：2026年7月9日
価格：
【GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok】
Standard Edition：6930円（パッケージ版／ダウンロード版）
Special Edition：9900円（ダウンロード版）
【GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok アップグレードキット】
Standard Edition：3960円（ダウンロード版）
Special Edition：6490円（ダウンロード版）
プレイ人数：1人（オンライン：1～4人）
CERO：B（12才以上対象）
© Cygames, Inc.
※画面は開発中のものです。
Nintendo Switch is a trademark of Nintendo.
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