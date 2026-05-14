「2nd トレーラー」と「新コンテンツ紹介トレーラー（召喚・極沌空所）」の2種の映像を公開

Cygamesは5月14日、Nintendo Switch 2／PlayStation 5／PlayStation 4／PC（Steam）向けアクションRPG『GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok』について、My Nintendo Store／PlayStation Storeでの予約受付を開始したと発表。

ゲームの発売日は2026年7月9日、価格はスタンダードエディションのパッケージ版／ダウンロード版が6930円、ダウンロード専売のスペシャルエディションが9900円となる。

また、本作の物語の要になるキャラクターの情報解禁にあわせ、最新映像「2nd トレーラー "Strength & Darkness"」や、本作の新要素を紹介する「新コンテンツ紹介トレーラー（召喚・極沌空所）」も公開している。

▼2nd トレーラー "Strength & Darkness"

https://youtu.be/LpnCv-uL71M

▼新コンテンツ紹介トレーラー（召喚・極沌空所）

https://youtu.be/tM0FYmjhQqU

▼各プラットフォームのストアページ

My Nintendo Store：https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000112253

PlayStation Store：https://store.playstation.com/concept/229066/

Steam：https://store.steampowered.com/app/881020/GRANBLUE_FANTASY_Relink/

※Steamでは、プレオーダーは実施いたしません。Wishlistへの登録が可能となります。

■Edition別早見表

■『グランブルーファンタジー』との連動特典実施が決定！

『GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok』または『GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok アップグレードキット』の購入者は、『グランブルーファンタジー』（※）内で使用できるアイテムを獲得できる。詳細については、後日改めて発表するとのことなので、楽しみにしよう。

なお、本特典は、PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch 2／PC（Steam）のいずれのプラットフォーム版を購入した場合でも、受け取れる予定だ。

※『グランブルーファンタジー』の全プラットフォームでお受け取りいただけます。

■CyStore特装版

公式通販サイト「CyStore（サイストア）」ではゲームソフトの通常版に加え、豪華オリジナルグッズがセットになった特装版や限定購入特典など各種取り揃えているので、ぜひチェックしてみてはいかがだろうか。

＜収録内容＞

・ゲームソフト各種

・CyStore特装版グッズ

①メタリックウェポン ショーケース「七星剣」

②「ルーレット」キーホルダー

③CyStore描き下ろしアクリルアート（A5）

④アートブック「The Museum of Endless Ragnarok」（B5書籍）

・CyStore限定先着購入特典：クリアファイル（B5）

・CyStore特典「GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok エクストラアイテムパック」

＜CyStore特装版 特設サイト＞

https://cystore.com/page/relink-ragnarok-granbluefantasy.aspx

■新プレイアブルキャラクター「フラウ」「フェディエル」を公開！

宿敵「ザ・ワールド」の存在も解禁

2nd トレーラーにて、新プレイアブルキャラクター「フラウ」「フェディエル」を公開した。本作における新プレイアブルキャラクターは全6人となり、前作とあわせて計29人のキャラクターがプレイ可能だ。

すべてのキャラクターが個性的なバトルスタイルを持ち、操作キャラクターごとにまったく異なるバトルアクションを体験できる。敵対する宿敵「ザ・ワールド」についても公開したので、要チェックだ。

フラウ（CV. 浅倉杏美さん）

フェディエル（CV. 田野アサミさん）

ザ・ワールド（CV. 斧アツシさん）