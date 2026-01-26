Cygamesは2月6日、2月5日に公開された「Nintendo Direct ソフトメーカーラインナップ 2026.2.5」にて、アクションRPG『GRANBLUE FANTASY: Relink』（グランブルーファンタジー リリンク）の最新作『GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok』（グランブルーファンタジー リリンク エンドレス ラグナロク）を発売すると発表。

あわせて、2月6日の11時にShowcase映像を本作の公式YouTubeチャンネルで公開することを明らかにした。本作の発売日は、2026年7月9日予定。価格などは未定だ。

Showcase映像では、ゲームの魅力と新要素についての情報を紹介しているとのことなので、ぜひリアルタイムで視聴してみてはいかがだろうか。

■配信チャンネル

https://www.youtube.com/@relink_official

なお、「Nintendo Direct ソフトメーカーラインナップ 2026.2.5」での映像も配信中。こちらもあわせてチェックしよう。

▼GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok [Nintendo Direct ソフトメーカーラインナップ 2026.2.5]

【ゲーム情報】

タイトル：『GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok』

（グランブルーファンタジー リリンク エンドレス ラグナロク）

ジャンル：アクションRPG

開発・販売：Cygames

プラットフォーム：Nintendo Switch 2

発売日：2026年7月9日

価格：未定

CERO：審査予定

© Cygames, Inc.