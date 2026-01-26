発売日は2026年7月9日！
『GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok』のShowcase映像が本日2月6日11時より配信決定！
Cygamesは2月6日、2月5日に公開された「Nintendo Direct ソフトメーカーラインナップ 2026.2.5」にて、アクションRPG『GRANBLUE FANTASY: Relink』（グランブルーファンタジー リリンク）の最新作『GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok』（グランブルーファンタジー リリンク エンドレス ラグナロク）を発売すると発表。
あわせて、2月6日の11時にShowcase映像を本作の公式YouTubeチャンネルで公開することを明らかにした。本作の発売日は、2026年7月9日予定。価格などは未定だ。
Showcase映像では、ゲームの魅力と新要素についての情報を紹介しているとのことなので、ぜひリアルタイムで視聴してみてはいかがだろうか。
■配信チャンネル
https://www.youtube.com/@relink_official
なお、「Nintendo Direct ソフトメーカーラインナップ 2026.2.5」での映像も配信中。こちらもあわせてチェックしよう。
▼GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok [Nintendo Direct ソフトメーカーラインナップ 2026.2.5]
【ゲーム情報】
タイトル：『GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok』
（グランブルーファンタジー リリンク エンドレス ラグナロク）
ジャンル：アクションRPG
開発・販売：Cygames
プラットフォーム：Nintendo Switch 2
発売日：2026年7月9日
価格：未定
CERO：審査予定
© Cygames, Inc.