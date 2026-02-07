【4909円→2943円】Switch全機種対応のプロコンがAmazonタイムセールで40％オフ！ 快適な操作性とコスパの高さが魅力

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。

SwitchだけでなくPCやスマホもイケるプロコン

Amazon.co.jpにて、Nintendo Switch向けプロコン「【2025年先端モデル】Yommor スイッチコントローラー」が販売中だ。参考価格は4909円だが、タイムセールにより40％オフの2943円で購入できる（2月6日時点）。

本製品はNintendo Switch全機種だけでなく、PCやiOS＆Androidにも対応するコントローラー。ドリフトゼロのホールスティックのほか、0.1mm単位で入力できるホールリニアトリガー、6軸ジャイロセンサー、3段階連射機能などが特徴となっている。

高性能で使いやすいと好評

ユーザーレビューを見ると、「高性能で使いやすい」「コスパが高い」といった好評の声が多い模様。Nintendo Switch 2用のプロコンを探している人はチェックしてみてはいかがだろうか？