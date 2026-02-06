Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第38回
【38％オフ】SteelSeries「Apex Pro TKL (2023) 」がタイムセールで2万円台に！ ラピドリ搭載のテンキーレスキーボード
2026年02月06日 15時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。
ラピッドトリガーに対応するテンキーレス
Amazon.co.jpにて、SteelSeriesのテンキーレスキーボード「Apex Pro TKL (2023) 」が販売中だ。参考価格は3万5180だが、タイムセールにより38％オフの2万1980円で購入できる（2月6日時点）。
Apex Pro TKL (2023)は有線タイプのゲーミングキーボードで、テンキーレス設計やラピッドトリガー、2-in-1アクションキー、有機ELスマートディスプレーなどが特徴。
FPSゲーマーに打ってつけの一台
ユーザーレビューを見ると、打鍵感や反応速度の速さなどを評価する声が多く寄せられている。ラピッドトリガーは素早い入力が求められるFPSに最適な機能。とくに「VALORANT」のようなストッピング必須のタイトルでかなり役立つはずだ。
|Image from Amazon.co.jp
|SteelSeries ラピッドトリガー 搭載 ゲーミングキーボード テンキーレス 有線 日本語配列 OmniPointスイッチ 有機ELディスプレイ搭載 Apex Pro TKL (2023) 64861 ブラック
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第37回
トピックス眼精疲労や肩こりに悩むゲーマーたちに、めぐリズムのアイマスク（16枚入り）を推したい……
-
第36回
トピックス初心者にオススメ！ コスパ良しの23.8型フルHDゲーミングディスプレー、さらに19％オフ
-
第35回
トピックスプロ選手やストリーマーもガチで愛用のゲーミングクッションが、あなたの腰とお尻を優しく支える
-
第34回
トピックスゲーム中にすぐ食べるならやっぱりカップヌードルだな……そう思ったら、もう7種類詰め合わせセット買っちゃう？
-
第33回
トピックス任天堂の目覚まし時計「Alarmo（アラーモ）」 オモシロ機能で“起きる体験”を楽しみたい人におすすめ
-
第32回
トピックスゲームのランクマにも！ 原稿の追い込みにも！ 長丁場でも尽きない300粒入りぶどう糖ラムネは夜の味方
-
第31回
トピックス「手が食べられてる……」いやいや、これがクセになる。バウヒュッテの卓上マッサージャー
-
第30回
トピックス【5132円→3849円！】レッドブル250ml×24本入りケースが25％オフ！ ゲームの相棒にぴったりのエナドリがおトク！
-
第29回
トピックス【24％オフ】ラピッドトリガー搭載のTURTLE BEACH製テンキーレスキーボードがいまなら1万2800円！ 「価格の割に高品質」と好評
-
第28回
トピックス【24％オフ】WQHD＋180Hzで3万円台はお手頃！ 27型ゲーミングディスプレー「EX-GDQ271JA」がAmazonスマイルSALE対象
- この連載の一覧へ