【38％オフ】SteelSeries「Apex Pro TKL (2023) 」がタイムセールで2万円台に！ ラピドリ搭載のテンキーレスキーボード

ラピッドトリガーに対応するテンキーレス

Amazon.co.jpにて、SteelSeriesのテンキーレスキーボード「Apex Pro TKL (2023) 」が販売中だ。参考価格は3万5180だが、タイムセールにより38％オフの2万1980円で購入できる（2月6日時点）。

Apex Pro TKL (2023)は有線タイプのゲーミングキーボードで、テンキーレス設計やラピッドトリガー、2-in-1アクションキー、有機ELスマートディスプレーなどが特徴。

FPSゲーマーに打ってつけの一台

ユーザーレビューを見ると、打鍵感や反応速度の速さなどを評価する声が多く寄せられている。ラピッドトリガーは素早い入力が求められるFPSに最適な機能。とくに「VALORANT」のようなストッピング必須のタイトルでかなり役立つはずだ。