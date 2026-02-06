このページの本文へ

Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第38回

【38％オフ】SteelSeries「Apex Pro TKL (2023) 」がタイムセールで2万円台に！ ラピドリ搭載のテンキーレスキーボード

2026年02月06日 15時00分更新

文● いちえもん　編集●ASCII

アマゾンで「Apex Pro TKL (2023)」を入手
 

ラピッドトリガーに対応するテンキーレス

　Amazon.co.jpにて、SteelSeriesのテンキーレスキーボード「Apex Pro TKL (2023) 」が販売中だ。参考価格は3万5180だが、タイムセールにより38％オフの2万1980円で購入できる（2月6日時点）。

　Apex Pro TKL (2023)は有線タイプのゲーミングキーボードで、テンキーレス設計やラピッドトリガー、2-in-1アクションキー、有機ELスマートディスプレーなどが特徴。

アマゾンで「Apex Pro TKL (2023)」を入手
   

FPSゲーマーに打ってつけの一台

　ユーザーレビューを見ると、打鍵感や反応速度の速さなどを評価する声が多く寄せられている。ラピッドトリガーは素早い入力が求められるFPSに最適な機能。とくに「VALORANT」のようなストッピング必須のタイトルでかなり役立つはずだ。

アマゾンで「Apex Pro TKL (2023)」を入手
   
Image from Amazon.co.jp
SteelSeries ラピッドトリガー 搭載 ゲーミングキーボード テンキーレス 有線 日本語配列 OmniPointスイッチ 有機ELディスプレイ搭載 Apex Pro TKL (2023) 64861 ブラック

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

