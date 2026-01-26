日本ファルコムは2月5日、亰都を舞台に異界・ザナドゥを巡る物語を描く完全新作『亰都ザナドゥ -桜花幻舞-（おうかげんぶ）』をNintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／PC（Steam）用タイトルとして発売すると発表。発売時期は2026年夏予定、価格などは未定だ。

また本日の発表にあわせて、物語、登場人物、ゲームシステムなど最新情報を満載した『亰都ザナドゥ -桜花幻舞-』公式サイトもオープンしている。

▼『亰都ザナドゥ -桜花幻舞-』公式サイト

https://www.falcom.co.jp/kyoxana/

■『亰都ザナドゥ -桜花幻舞-』について

『亰から始まる、非日常（ジュブナイル）』

亰都が首都となった現代日本を舞台に、《適格者》として覚醒めた少年少女たちの異界・ザナドゥを巡る物語が幕を開ける――。

多彩な攻撃・射撃アクションと属性（エレメント）によるギミックを駆使してザナドゥを探索する“2Dアクション”、プレイヤーの能力を大幅に強化する《ソウルアクセル》や、ジャストガードからの一撃必殺カウンターを決める《一閃》など手に汗握るバトルが味わえる“3Dアクション”、2タイプのアクションで構成される独自のバトルシステムを採用。

学園・日常パートでは、カードデッキによる授業での各種パラメータ強化、学園内外での生徒たちとの交流、亰都市街でのグルメ・プレイスポット探索＆特殊イベントなど、多数のやりこみ要素を「亰都」の街に凝縮している。

とある出来事をきっかけに怪異と戦う力を手に入れた少年・神矢伶（レイ）。日本ファルコムの新たなる挑戦、『亰都ザナドゥ -桜花幻舞-』に期待しよう！

■あらすじ

日本国──首都《亰都》。

バッグを背負い、夜の雅（みやび）な歓楽街を駆け抜ける少年の姿がそこにあった。

神矢 伶（カミヤ レイ）

ある目的のために裏社会から大金をかすめ取り、ヤクザたちの追撃を躱していたレイだったが

突如として街中に出現した異空間に呑み込まれ、異形の怪物たちに襲われてしまう。

『待ってる奴が、いるんだよ……

こんな所で死んでる暇なんか、ねぇんだ！！』

大切な存在の姿が脳裏をよぎった刹那、絶叫と共に光に包まれていくレイの身体。

その光はいつの間にか二本の刀となり、レイの手に握られていた。

『……何故か解（わか）る。

これが何のための物か、どう振るえばいいか。』

覚醒（めざ）めた力を振るい、からくも窮地を切り抜けるレイだったが

巨大な異形の化物を倒した直後に気を失ってしまう。

レイが目を覚ましたのは、見知らぬ古風な屋敷の一室。

年端もいかぬ侍女に案内されるがまま、レイが向かった先には

自らを“当主”だと名乗る謎めいた仮面の女性が待ち受けていた。

『私と取引をしましょう。』

レイが遭遇した異空間や怪物、レイの身に起きた現象を何故か知っていた当主は

ある奇妙な提案を持ちかける。

それは、

《適格者（てきかくしゃ）》として覚醒（めざ）めた者だけが入学できるという

「比良坂学園」への転入であった――。

■ゲームサイクル

『亰都ザナドゥ -桜花幻舞-』では、日本・亰都を舞台とした現実世界での探索＆能力強化と怪異が跋扈する異空間「ザナドゥ」での探索＆バトルを行いながら物語を進めていく。

また、物語の進行にあわせてレイ以外の登場人物がパーティに加入し、プレイアブルキャラとして操作することが可能になる。

■亰都探索

現実世界では、主人公レイが在籍する「比良坂学園」や亰都各地を探索することが可能。

「比良坂学園」では授業による各種パラメータの強化や生徒たちとの交流、亰都探索では各エリアでのショッピングやアクティビティを楽しめるほか、意外な人物たちとの出会いが待ち受けていることも。

さらに、レイと関りを持つキャラクターたちとのチャットや授業に欠かせない「行動カード」のデッキ構築・強化なども可能だ。

■2D／3Dバトル

学園地下に広がる「比良坂大迷宮」では、2D／3Dタイプのアクションで広大な異界迷宮の攻略を目指していくことに。

2Dタイプでは複数の階層に分かれた迷宮を探索し、装備した「ガーディアン」の属性に応じてさまざまなギミックを解除・発動。

専用武器「装魂霊具（ソウルデヴァイス）」による多彩なアクションや射撃攻撃、自身の能力を高める「ソウルアクセル」といった特殊スキルを駆使し、迷宮を徘徊する怪異たちを撃破しながら攻略を進めていく。

一部の強敵や異界扉（ゲート）をくぐった先では、画面が2Dタイプから3Dタイプに変化。仲間たちと連携しつつ、ジャストガードからのカウンター攻撃となる「一閃」、各キャラ固有の必殺技などでド派手なバトルが繰り広げられる。

※画面は開発中のものです。

次のページではメインキャラクター＆キャストを紹介！