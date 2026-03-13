新たなキャラクターなど最新情報もチェック！

日本ファルコムは3月13日、亰都を舞台に異界・ザナドゥを巡る物語を描く完全新作『亰都ザナドゥ -桜花幻舞-（おうかげんぶ）』［Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／PC（Steam）］の発売日を発表。発売日は、2026年7月16日。

また、多数の豪華アイテムを特製アートボックスに同梱した『亰都ザナドゥ –桜花幻舞- Limited Edition』も通常版と同時発売することを明らかにした。

価格は、通常版のパッケージ版／ダウンロード版が7920円。パッケージ専用のLimited Editionが1万560円となる。Nintendo Switch 2版はダウンロード専売で、通常版が8070円。Switch版からSwitch 2版へアップグレードする「アップグレードパス」が150円だ。

公式サイトでは、発売日発表にあわせて新たに登場キャラクター4名の情報や最新WebCM／TVCM映像なども公開している。本記事でも次のページで紹介しているので、お見逃しなく。

■「亰都ザナドゥ -桜花幻舞- Limited Edition」について

『亰都ザナドゥ -桜花幻舞- Limited Edition』では、1200年前の亰都を物語る「比良坂怪異群陰陽繪圖」が描かれた特製アートボックスに豪華アイテムを同梱している。

①Switch／PS5『亰都ザナドゥ -桜花幻舞-』製品パッケージ

もしくはSteam『亰都ザナドゥ -桜花幻舞-』キーコード印字カード

②『亰都ザナドゥ -桜花幻舞-』オリジナルサウンドトラックmini

『亰都ザナドゥ -桜花幻舞-』劇中使用曲から厳選収録！ 主人公レイ激推しのバーチャルシンガー・LinoN（リノン）が歌う主題歌「Outer Sky」も収録している。

③『比良坂学園 行動カードコンプリートセット』

比良坂学園の授業で使用する「レイ」「フウカ」「カズキ」「セナ」「ルルイ」の行動カードをLimited Edition限定アイテムとして再現。ゲーム内で入手可能な行動カード全種類（15枚）がセットになっている。

④DLC衣装『レイ＆フウカ専用衣装：比良坂小町 -蒼-』

レイ＆フウカを比良坂学園の和風衣装『比良坂小町 -蒼-』に変更できる、Limited Edition専用のダウンロードコンテンツ。

⑤『比良坂学園』木製刻印コースター

天然杉に「比良坂学園」の校章を刻印したオリジナル木製コースター。木目の色あいと温かみのある手触りで、普段使いにもピッタリのアイテム。

■初回特典／プレオーダー特典

●DLC 『サポートカード LinoN（リノン）』

初回特典／プレオーダー特典のみで入手することができるサポートカード。比良坂学園の「授業」で使用することで授業の効果が上昇するため、プレイヤーキャラを効率的に育成させることが可能。