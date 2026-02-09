日本ファルコムは2月7日、東京の赤羽のライブハウス「赤羽ReNY alpha」にて、今年初めての「Falcom jdk BAND LIVE 2026」を開催した。

本会場は、ステージの背面に大型LEDパネルを備えた大き目なホール。会場のキャパシティは600人だったが、当日はフロアがぎゅうぎゅう詰めになるほどのファンが集結した。

ゲームファンというと男性が多い印象だが、会場には女性ファンも多く訪れていたのも印象的。国内だけでなく、海外のファンも参加しており、国際色豊かな客層となっていた。

■Falcom jdk BANDメンバー

・佐坂めぐみさん（Vocal）

・PBMさん（Guitar）

・ADDさん（Sax）

・谷崎航大さん（Violin）

・NAOKIXさん（Bass）

・山崎善紀さん（Drum）

演奏は、バイオリンのイントロから始まる『英雄伝説 空の軌跡』の「銀の意志 金の翼」からスタート。バイオリンの音色を聞いた瞬間からファンは大盛り上がり。

続いて『英雄伝説 碧の軌跡 Evolution』主題歌の「碧き願い」と人気曲が演奏され、すでに会場は熱気に包まれていた。

今回はステージの背面にLEDパネルがあるということで、一部の楽曲ではオープニングシーンやプレイ映像が流れた。

『イースII』のオープニング曲「TO MAKE THE END OF BATTLE」では、ダレスがダームにアドルの到着を報告するシーンのBGMも再現され、まさにゲームの世界に入り込んだような気分に！

『空の軌跡』の戦闘から勝利までをメドレーにした「Sophisticated Fight～ピンチ!!～撃破!!」では、『空の軌跡 the 1st』のプレイ映像が流れた。

ほかにも『Zwei!!』の「幻の大地セルペンティナ」や『イースVIII -Lacrimosa of DANA-』の「A-to-Z」、『空の軌跡』の「星の在り処」、『英雄伝説 閃の軌跡』の「明日への鼓動」でも映像が流れ、ゲームを思い出しながら楽曲を楽しめた。

ちなみに、セットリストは以下のとおり。筆者は、「TO MAKE～」も大好きだが、今回の演奏では9曲目の『Zwei!!』の「幻の大地セルペンティナ」から19曲目の『英雄伝説 空の軌跡 the 3rd』の「Overdosing Heavenly Bliss」までの畳みかけるように疾走感あふれる楽曲が続いた部分がお気に入り。

好きな曲が続いたこともあって、取材だということを忘れて、思わず体が動いてしまった。

■セットリスト

1. 銀の意志 金の翼（英雄伝説 空の軌跡FC）

2. 碧き願い（英雄伝説 碧の軌跡 Evolution）

3. TO MAKE THE END OF BATTLE（イースII）

4. Sophisticated Fight～ピンチ!!～撃破!!（英雄伝説 空の軌跡）

5. Step Ahead（英雄伝説 閃の軌跡III）

6. 嘆きのリフレイン（英雄伝説 閃の軌跡III）

7. シロイセカイ（英雄伝説 界の軌跡 -Farewell, O Zemuria-）

8. ナイツ・オブ・アステリア（英雄伝説 黎の軌跡 SUPER ULTIMATE）

9. 幻の大地セルペンティナ（Zwei!!）

10. Inevitable Struggle（英雄伝説 零の軌跡）

11. CLOACA MAXIMA（イースIX -Monstrum NOX-）

12. A-to-Z（イースVIII -Lacrimosa of DANA-）

13. The Fate of the Fairies（英雄伝説 空の軌跡SC）

14. Overdosing Heavenly Bliss（英雄伝説 空の軌跡 the 3rd）

15. 星の在り処（英雄伝説 空の軌跡）

16. 明日への鼓動（英雄伝説 閃の軌跡）

《アンコール》

17. 明日への軌跡（英雄伝説 閃の軌跡IV -THE END OF SAGA-）

18. 名もなき悪夢の果て（英雄伝説 黎の軌跡）

19. Go Fight（スタートレーダー）

演奏の合間合間に、ボーカルの佐坂めぐみさんのMCが挿入されたが、その中では先日発表された『亰都ザナドゥ -桜花幻舞-』の話題も。

本作が夏、そして『英雄伝説 空の軌跡SC』のリメイク作となる『空の軌跡 the 2nd』が秋に発売されるということで、「Falcom jdk BAND」もいろいろな展開を考えていると佐坂さんは語った。

▼亰都ザナドゥ -桜花幻舞- [Nintendo Direct ソフトメーカーラインナップ 2026.2.5]

▼『空の軌跡 the 2nd』ティザートレーラー

ちなみに、アンコールのラストの楽曲は、上記にあるとおり『スタートレーダー』の「Go Fight」。jdkのライブではおなじみの楽曲だが、背面のパネルには『スタートレーダー』ではなく、新久保だいすけ先生著のコミック「みんな集まれ！ファルコム学園」の表紙がデカデカと映されていたのが個人的にツボだった。

ライブ当日は、午前中に雪が降るなど、寒い一日だったが、会場は熱気に包まれ、演者、ファンが一体となり熱く盛り上がった。日本ファルコムのゲームとあわせて、同バンドの今年の活躍にも注目したい。

会場では『空の軌跡 the 1st』のグッズが飾られていたり、最新アルバムの「ファルコム アクースティックス3」が先行販売されていたりした。

これらは日本ファルコムの公式通販「Falcom Shop」で販売されているので、会場に行けなかった人はこちらをチェックしてみよう。

訂正とお詫び：セットリスト内の曲順に誤りがありましたので、修正させていただきました。（2026年2月9日）