日本ファルコムは2月19日、亰都を舞台に異界・ザナドゥを巡る物語を描く完全新作タイトル『亰都ザナドゥ -桜花幻舞-（おうかげんぶ）』［Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／PC（Steam）］について、公式サイトを更新して最新情報を公開した。ゲームの発売時期は2026年夏予定、価格などは未定だ。

今回の更新では、主人公レイが在籍する「比良坂学園」で生徒会長を務める圧倒的実力者「六道真之（マサユキ）」やレイ激推しのバーチャルシンガー「LinoN（リノン）」など、個性豊かなキャラクターに関する情報を公開している。

https://www.falcom.co.jp/kyoxana/

■キャラクター紹介

＜六道 真之 （Masayuki Rikudo）＞

CV：武内駿輔さん

年齢：18歳

装魂霊具：大太刀型

比良坂学園で絶大な権限を持つ生徒会長にして、トップランカーのチーム《十一刻》のリーダー。

自他ともに厳格な性格で、常に威風堂々とした態度で周囲を従える静かな威圧感を放っている。

確かな実力とリーダーシップを兼ね備え、多くの人々から尊敬される一方、実の妹であるフウカに対しては異様なほど冷たくぞんざいな扱いをしている。

＜勘解由小路 萩 （Shu Kadenokoji）＞

CV：浦和希さん

年齢：18歳

装魂霊具：扇＆呪符型

軽妙な振る舞いと雅な亰都弁が特徴的なチーム《十一刻》のサブリーダー。

日本政府が擁する対異界機関《陰陽寮》の指導者を代々輩出してきた家系にあたり、学園内では陰陽寮からの派遣組を代表する立場でもある。

幼馴染で親友のマサユキとは真逆の性格をしているようだが、しっかりと息はあっているらしく、フウカとも小さい頃から面識がある。

＜当主様＞

CV：豊口めぐみさん

年齢：40歳

比良坂学園の学園長を務める、仮面で素顔を覆い隠したミステリアスな女性。

各勢力の関係者や、どの組織にも属さないレイのような適格者を学園に呼び集めて比良坂大迷宮の攻略を競わせている。

一方、各々の行動方針には基本的に干渉せず、まるで何かを愉しむように適格者たちの行く末を見守っている。

＜LinoN （リノン）＞

CV：青木陽菜さん

天才的な歌声で世界的な人気を獲得したバーチャルシンガーで、主人公レイが激推ししている。

幻想的な印象のアバターを介してさまざまな楽曲を世に送り出してきたが、一年ほど前に突然活動を休止してしまったらしく、真相についてさまざまな憶測が飛び交っている。

【ゲーム情報】

タイトル：亰都ザナドゥ -桜花幻舞-

ジャンル：デュアルディメンショナルARPG

販売：日本ファルコム

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／PC（Steam）

発売日：2026年夏予定

価格：未定

CERO：審査予定

