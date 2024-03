日本ファルコムは3月8日、同社初の現代劇として2015年9月に発売した都市型神話アクションRPG『東亰ザナドゥ』が2025年に生誕10周年を迎えることを記念し、「東亰ザナドゥ」新プロジェクトとしてコンシューマ向けの完全新作タイトルを企画・開発中であることを発表した。

・『東亰ザナドゥ 新プロジェクト』ティザーサイト

https://www.falcom.co.jp/txk/

・アナウンストレーラー

https://youtu.be/WUMTWOPmnsM

『東亰ザナドゥ 新プロジェクト』について

日本ファルコム初の現代劇アクションRPG『東亰ザナドゥ』から10年――。

日本の首都、《亰都》を舞台に、異界領域【XANADU(ザナドゥ)】を巡る若者たちの物語が描かれていく。

首都・東亰を舞台とした『東亰ザナドゥ』と共通の世界観を持ちつつも、舞台設定を一新。あらゆるゲームシステムを0から組み上げた“完全新作タイトル”として開発中のプロジェクトの続報に期待しよう。

【スクリーンショット】

なお、ASCII GAMESでは、前作『東亰ザナドゥeX+ for Nintendo Switch』のプレイレビュー記事も掲載中。あわせてチェックしてもらいたい。

●アオハルな気持ちがよみがえる!?Switch版『東亰ザナドゥ eX+』は若い人もかつて若かった人も遊んでほしい快作

https://ascii.jp/elem/000/004/144/4144227/

【ゲーム情報】

タイトル:『東亰ザナドゥ 新プロジェクト』(仮)

ジャンル:アクションRPG

販売:日本ファルコム

プラットフォーム:コンシューマ向け

発売日:未定

価格:未定

CERO:審査予定

※Nintendo Switch は任天堂の商標です。

※”PlayStation” is a registered trademark of Sony Interactive Entertainment Inc.

※そのほか、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。

©Nihon Falcom Corporation. All rights reserved.