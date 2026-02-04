うぉぉぉ！任天堂「ヨッシーのたまご」「バルーンファイトGB」をNintendo Classicsで配信開始

　任天堂は2月4日、「Nintendo Switch Online」加入者向けサービス「ゲームボーイ Nintendo Classics」にて、本日より「ヨッシーのたまご」と「バルーンファイトGB」を配信タイトルとして追加した。

　「ヨッシーのたまご」は1991年に発売されたゲームボーイ向けアクションパズルゲーム。

　上から落ちてくるキャラクターをトレーで受け止め、重ねて消してスコアを伸ばしていく。たまごの殻でたくさんのキャラを挟むと大きなヨッシーが生まれ、高スコアになるのが特徴。

　この発表にユーザーからは「当時狂ったようにやってた」「懐かしっ！」「子どものころ無限に遊んでた思い出」「そろそろ『ヨッシーのクッキー』が欲しい」など、歓喜の声。

　「バルーンファイトGB」は2000年にゲーム書き換えシステム「ニンテンドウパワー」で発売されたゲームボーイカラー用のアクションゲーム。

　風船につかまって飛ぶアリスを操作して、風に飛ばされた弟を追いかける。ステージには鋭いくちばしを持つ鳥や海中から現れるトビウオなど危険がいっぱい。

　ユーザーからは「バルーンファイトにGBなんてあったのか」「ヤバイ、何時間でも遊べちゃう」「開発者が豪華すぎるやつだ」「書き換え限定だから入手困難なのか」と貴重なゲームの配信に驚く声も寄せられていた。

