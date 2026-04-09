急に伝説来るやん 任天堂「Nintendo Classics」に「ドルアーガの塔」「パックマン」「クインティ」を追加
任天堂は4月9日、「Nintendo Switch Online」加入者向けサービス「ファミリーコンピュータ Nintendo Classics」にて、新たに3本のタイトルを追加したと発表。
ナムコ（現バンダイナムコエンターテインメント）より、「ドルアーガの塔」「パックマン」「クインティ」が遊べるようになる。ユーザーからは「ナムコの名作キター！」「急に伝説来るやん」「クインティを布教できる日が来るとは…」「ドルアーガの塔はいいよねぇ」「パックマンが地味に嬉しい」と喜びの声が寄せられていた。
「ドルアーガの塔」は1985年に発売されたファミリーコンピュータ用のアクションRPG。巨大な塔の最上階を目指し、制限時間内に鍵を取ってフロアを進んでいく。
「パックマン」は1984年に発売されたファミリーコンピュータ用のアクションゲーム。4匹のゴーストに捕まらないようパックマンを操作し、クッキーを食べ尽くせばクリアとなる。パワークッキーを食べるとゴーストに逆襲でき、連続してかじるとハイスコアを叩き出せる。
「クインティ」は1989年に発売されたファミリーコンピュータ用のアクションゲーム。床のパネルをめくって人形を転ばせ、壁にぶつけて倒していく。さらわれた恋人を救うための冒険がここに始まる。
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©1989 GAME FREAK inc. ©Bandai Namco Entertainment Inc.
THE TOWER OF DRUAGA™& ©Bandai Namco Entertainment Inc.
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