任天堂は4月9日、「Nintendo Switch Online」加入者向けサービス「ファミリーコンピュータ Nintendo Classics」にて、新たに3本のタイトルを追加したと発表。

ナムコ（現バンダイナムコエンターテインメント）より、「ドルアーガの塔」「パックマン」「クインティ」が遊べるようになる。ユーザーからは「ナムコの名作キター！」「急に伝説来るやん」「クインティを布教できる日が来るとは…」「ドルアーガの塔はいいよねぇ」「パックマンが地味に嬉しい」と喜びの声が寄せられていた。

「ドルアーガの塔」は1985年に発売されたファミリーコンピュータ用のアクションRPG。巨大な塔の最上階を目指し、制限時間内に鍵を取ってフロアを進んでいく。

「パックマン」は1984年に発売されたファミリーコンピュータ用のアクションゲーム。4匹のゴーストに捕まらないようパックマンを操作し、クッキーを食べ尽くせばクリアとなる。パワークッキーを食べるとゴーストに逆襲でき、連続してかじるとハイスコアを叩き出せる。

「クインティ」は1989年に発売されたファミリーコンピュータ用のアクションゲーム。床のパネルをめくって人形を転ばせ、壁にぶつけて倒していく。さらわれた恋人を救うための冒険がここに始まる。

© Nintendo

©1989 GAME FREAK inc. ©Bandai Namco Entertainment Inc.

THE TOWER OF DRUAGA™& ©Bandai Namco Entertainment Inc.

PAC-MAN™& ©Bandai Namco Entertainment Inc.