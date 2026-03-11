任天堂は3月10日、Nintendo Switch 2用ソフト「ヨッシーとフカシギの図鑑」の新映像を公開した。発売日は5月21日。

しゃべる図鑑「フカシギ」の中の世界をヨッシーが調査するアクションゲームで、「スーパーマリオブラザーズ」40周年記念作品の1本だ。

図鑑の中にはちょっと変わったふかしぎな生き物が生息しており、食べたり、ふんづけたり、ときには背負ってみたり……ヨッシーのさまざまなアクションを活かして、生き物の特徴を発見していく。

発見した特徴はどんどん図鑑に記入されていき、いっぱい発見すると新たなステージが解放される仕組みだ。

ユーザーからは「おもしろそう！」「めっちゃ任天堂内製っぽくて期待」「1匹にこれだけ発見があるのゲーム性が高いな」「自分で名前つけられるの初めて見た」「シリーズ最高のヨッシーきちゃう」など、期待高まる声が寄せられていた。

【ゲーム情報】

タイトル：ヨッシーとフカシギの図鑑

ジャンル：アクション

販売：任天堂

プラットフォーム：Nintendo Switch 2

発売日：2026年5月21日

価格：7980円（パッケージ）／6980円（ダウンロード）

CERO：A（全年齢対象）

© Nintendo