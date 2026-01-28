任天堂「バーチャルボーイ Nintendo Classics」2月17日より配信 なんと画面の色も緑や黄に変更できて目に優しい
任天堂は1月27日、1995年に発売した「バーチャルボーイ」のゲームをNintendo Switch 2／Nintendo Switchで遊べるサービス「バーチャルボーイ Nintendo Classics」を2月17日より配信するとあらためて告知。そのラインアップと機能を紹介した。
収録するタイトルは以下の通り。
【サービス開始時から遊べる】
●ギャラクティック・ピンボール
●3-Dテトリス
●テレロボクサー
●バーチャルボーイ ワリオランド アワゾンの秘宝
●インスマウスの館
●T&E ヴァーチャルゴルフ
●レッドアラーム
【2026年内に配信予定】
●マリオクラッシュ
●マリオズテニス
●JACK BROS. ジャック・ブラザースの迷路でヒーホー!
●スペースインベーダー バーチャルコレクション
●バーチャルフィッシング
●バーチャルボウリング
●バーティカルフォース
●V-TETRIS
【当時未発売だったタイトル】
●ZERO RACERS
●ドラゴンホッパー
「Nintendo Classics」の共通機能として、「巻き戻し」機能とボタン操作を割り当てる機能は「バーチャルボーイ」でも使用可能。
さらに驚きの発表となったのが「画面の色変更」機能。こちらは2026年内に追加予定とのことで、画面の色を赤から黄、緑、白と変更できる。
これにはとくにユーザーからの反響も大きく「色変更まじありがてぇ」「あの色以外で3D見れるならほぼ3DSでは…すげーな」「令和の今ならフルカラーできそう」「色変え機能つけようって提案した人、天才か！」「赤はちょっと目が疲れそうだしね」「黄色や白黒が良さそう」と大好評だった。
「バーチャルボーイ Nintendo Classics」を遊ぶには、「Nintendo Switch Online + 追加パック」への加入と、専用ハードが必要。マイニンテンドーストアにて予約受付中なので、チェックしてみては。
・マイニンテンドーストアはこちら
https://store-jp.nintendo.com/feature/feature_virtualboy
