任天堂「バーチャルボーイ Nintendo Classics」配信開始 スタンドの向きに注意
任天堂は2月17日、1995年に発売した「バーチャルボーイ」のゲームをNintendo Switch 2／Nintendo Switchで遊べるサービス「バーチャルボーイ Nintendo Classics」を配信開始した。
ついに令和の世に復刻した「バーチャルボーイ」。ユーザーからは「時代を先取りしすぎた名機」「懐かしすぎる！」「再現度がすごい」「眼鏡つけてても覗けるようになってて高得点」「あるだけで幸福感…」と興奮した声が寄せられていた。
遊ぶには、Nintendo Switch 2 もしくはNintendo Switch本体、「Nintendo Switch Online + 追加パック」への加入、そして別売りの専用ハード2種類のいずれかを用意する必要がある。
専用ハードはマイニンテンドーストアのほか、実店舗である「Nintendo TOKYO/OSAKA/KYOTO/FUKUOKA」でも販売。価格は通常モデルが9980円、ペーパーモデルが2980円となる。
ニュースリリースや任天堂サポート公式Xでは、スタンドについて「取り外しボタン」がレンズ側を向くように取り付けてほしいという注意喚起も。
「バーチャルボーイ Nintendo Classics」で遊べるタイトルは以下の通りだ。
【サービス開始時から遊べる】
●ギャラクティック・ピンボール
●3-Dテトリス
●テレロボクサー
●バーチャルボーイ ワリオランド アワゾンの秘宝
●インスマウスの館
●T&E ヴァーチャルゴルフ
●レッドアラーム
【2026年内に配信予定】
●マリオクラッシュ
●マリオズテニス
●JACK BROS. ジャック・ブラザースの迷路でヒーホー!
●スペースインベーダー バーチャルコレクション
●バーチャルフィッシング
●バーチャルボウリング
●バーティカルフォース
●V-TETRIS
【当時未発売だったタイトル】
●ZERO RACERS
●ドラゴンホッパー
© Nintendo