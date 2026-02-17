任天堂は2月17日、1995年に発売した「バーチャルボーイ」のゲームをNintendo Switch 2／Nintendo Switchで遊べるサービス「バーチャルボーイ Nintendo Classics」を配信開始した。

ついに令和の世に復刻した「バーチャルボーイ」。ユーザーからは「時代を先取りしすぎた名機」「懐かしすぎる！」「再現度がすごい」「眼鏡つけてても覗けるようになってて高得点」「あるだけで幸福感…」と興奮した声が寄せられていた。

遊ぶには、Nintendo Switch 2 もしくはNintendo Switch本体、「Nintendo Switch Online + 追加パック」への加入、そして別売りの専用ハード2種類のいずれかを用意する必要がある。

専用ハードはマイニンテンドーストアのほか、実店舗である「Nintendo TOKYO/OSAKA/KYOTO/FUKUOKA」でも販売。価格は通常モデルが9980円、ペーパーモデルが2980円となる。

ニュースリリースや任天堂サポート公式Xでは、スタンドについて「取り外しボタン」がレンズ側を向くように取り付けてほしいという注意喚起も。

「バーチャルボーイ Nintendo Classics」で遊べるタイトルは以下の通りだ。

【サービス開始時から遊べる】 ●ギャラクティック・ピンボール

●3-Dテトリス

●テレロボクサー

●バーチャルボーイ ワリオランド アワゾンの秘宝

●インスマウスの館

●T&E ヴァーチャルゴルフ

●レッドアラーム 【2026年内に配信予定】 ●マリオクラッシュ

●マリオズテニス

●JACK BROS. ジャック・ブラザースの迷路でヒーホー!

●スペースインベーダー バーチャルコレクション

●バーチャルフィッシング

●バーチャルボウリング

●バーティカルフォース

●V-TETRIS 【当時未発売だったタイトル】 ●ZERO RACERS

●ドラゴンホッパー

