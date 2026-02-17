任天堂「バーチャルボーイ Nintendo Classics」配信開始　スタンドの向きに注意

文●Zenon／ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • 本文印刷

　任天堂は2月17日、1995年に発売した「バーチャルボーイ」のゲームをNintendo Switch 2／Nintendo Switchで遊べるサービス「バーチャルボーイ Nintendo Classics」を配信開始した。

　ついに令和の世に復刻した「バーチャルボーイ」。ユーザーからは「時代を先取りしすぎた名機」「懐かしすぎる！」「再現度がすごい」「眼鏡つけてても覗けるようになってて高得点」「あるだけで幸福感…」と興奮した声が寄せられていた。

　遊ぶには、Nintendo Switch 2 もしくはNintendo Switch本体、「Nintendo Switch Online + 追加パック」への加入、そして別売りの専用ハード2種類のいずれかを用意する必要がある。

　専用ハードはマイニンテンドーストアのほか、実店舗である「Nintendo TOKYO/OSAKA/KYOTO/FUKUOKA」でも販売。価格は通常モデルが9980円、ペーパーモデルが2980円となる。

通常モデル

ペーパーモデル

　ニュースリリース任天堂サポート公式Xでは、スタンドについて「取り外しボタン」がレンズ側を向くように取り付けてほしいという注意喚起も。

ネジの向きでも判断できそう

　「バーチャルボーイ Nintendo Classics」で遊べるタイトルは以下の通りだ。

【サービス開始時から遊べる】

●ギャラクティック・ピンボール
●3-Dテトリス
●テレロボクサー
●バーチャルボーイ ワリオランド アワゾンの秘宝
●インスマウスの館
●T&E ヴァーチャルゴルフ
●レッドアラーム

【2026年内に配信予定】

●マリオクラッシュ
●マリオズテニス
●JACK BROS. ジャック・ブラザースの迷路でヒーホー!
●スペースインベーダー バーチャルコレクション
●バーチャルフィッシング
●バーチャルボウリング
●バーティカルフォース
●V-TETRIS

【当時未発売だったタイトル】

●ZERO RACERS
●ドラゴンホッパー

ギャラクティック・ピンボール

3-Dテトリス

バーチャルボーイ ワリオランド アワゾンの秘宝

後日、画面の色を赤から黄、緑、白と変更できる機能が追加される予定だ

 

© Nintendo

■関連サイト