任天堂は3月4日、「Nintendo Switch Online + 追加パック」加入者向けサービス「ゲームボーイアドバンス Nintendo Classics」「バーチャルボーイ Nintendo Classics」にて、3月10日よりタイトル追加をすると告知した。

ゲームボーイアドバンス向けには「マリオvs.ドンキーコング」を、バーチャルボーイ向けには「マリオクラッシュ」「マリオズテニス」を配信タイトルとして追加する。

「マリオvs.ドンキーコング」は2004年に発売されたゲームボーイアドバンス向けパズルアクションゲーム。盗まれたミニマリオを取り戻すためドンキーコングを追い、時間内に鍵を取ってドンキーコングを追いつめよう。

「マリオクラッシュ」は1995年に発売されたバーチャルボーイ用アクションゲーム。高い塔「クラッシュハウス」の中、細い足場からノコノコこうらを投げ、敵にぶつけて倒していこう。

「マリオズテニス」は1995年に発売されたバーチャルボーイ用スポーツゲーム。コートを縦横無尽に走り回るマリオと仲間たち。ボールが頭上を越えたときなど、思わず振り向きたくなる臨場感。まるで本当のテニスをプレイしているかのようなバーチャル感覚を楽しもう。

この発表にユーザーからは「マリドン、リメイク良かったです」「バーチャルボーイのソフト追加、待ってました！」「3タイトルは少なく感じるけどクオリティは高そう」「3月10日はマリオの日、ありがとうございます！」など、歓喜の声が寄せられている。

© Nintendo

© 1995 Nintendo

© 2004 Nintendo Developed by Nintendo Software Technology Corporation