任天堂は3月25日、4月16日に発売するNintendo Switch用ソフト「トモダチコレクション わくわく生活」の序盤を遊べる「はじめてのわくわく体験版」を配信開始した。事前告知のないサプライズに、多くのユーザーから驚きの声があがっている。

また、本作の遊び方をまとめた紹介映像と、タレントの今田美桜さんと小峠英二さんが出演するTVCMも公開。本人そっくりに作り込まれたキャラが評判だ。

本作は「Mii」と呼ばれる似顔絵キャラクターを育成し、ゲーム内で暮らす住人たちの人間関係を見守る「トモコレ」シリーズ最新作だ。今回は顔を自由に描ける「フェイスペイント」も可能となり、大幅に自由度が増している。

いっぽうでトラブルを防ぐため、一部の画像共有機能に制限をつけることも発表。具体的にはNintendo Switch本体機能の、スマートフォンへの画像転送機能、SNSへの直接投稿機能、画像の自動アップロード機能（Nintendo Switch 2 のみ）を制限している。

しかし体験版が配信され、XではSwitchの画面をスマホで“直撮り”して投稿する人が多く見られる。この行為自体は利用規約違反ではなく、問題ない。問題があるのは著名人や有名キャラクターに寄せ、“悪ノリ”するような行為だ。そういうキャラは作ってもいいが、SNSへの投稿は控えて身内でキャッキャ楽しむだけにとどめておこう。

こうした“直撮り”の画像投稿について、ユーザーからは「昔の3DS時代を思い出す」「これはこれで良い」「すごく平成を感じますな」「ノスタルジー！」「直撮りアツい」など、盛り上がりを見せている。

ちなみに画像のアップロードが制限されているだけで、スクリーンショットは撮影可能。自分のなかで思い出に残すためのスクショはバンバン撮れるので、安心してほしい。

「トモダチコレクション わくわく生活」は4月16日発売。製品版へのデータ引継ぎにも対応しているので、気になっている人はプレイしてみてはいかがだろうか。

【ゲーム情報】

タイトル：トモダチコレクション わくわく生活

ジャンル：シミュレーション

販売：任天堂

プラットフォーム：Nintendo Switch

発売日：2026年4月16日予定

価格：7128円（パッケージ）／7100円（ダウンロード）

CERO：A（全年齢対象）

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