任天堂「トモコレ」新作、本日発売 ついに始まるカオスな箱庭ライフ
任天堂は4月16日、Nintendo Switch用ソフト「トモダチコレクション わくわく生活」を発売した。
本作は、友達や家族、あこがれの人など身近な人の似顔絵キャラクター「Mii」を作って、その暮らしを見守るソフト。
Miiは互いに関係性を構築し、友情を築いたり、恋に落ちて付き合ったり、結婚して子どもを作ったりと交流を深めていく。
面白いのはMiiが予想もできないことを言ったりやったりすることで、なかなかプレイヤーの思い通りにならないところも魅力の一つ。
シリーズ最新作では、島づくりやオリジナルのアイテム・ペットなどを作ることも可能。さらに自由度が増した「トモコレ」の世界に、飛び込んでみてはいかがだろうか。
また、本日よりNintendo Musicにて「トモダチコレクション わくわく生活」の楽曲が特別に配信開始。10曲（22分）と少なめではあるが、作業のおともにサウンドも楽しもう（聞いてると遊びたくなってくるかもしれないが）。
なお、インタビュー記事「開発者に訊きました」も公開中。本作がどのように生まれたのか、スタッフによる裏話が読めるのでぜひ一読してほしい。
・インタビュー記事「開発者に訊きました」はこちら
https://www.nintendo.com/jp/interview/blfga/index.html
【ゲーム情報】
タイトル：トモダチコレクション わくわく生活
ジャンル：シミュレーション
販売：任天堂
プラットフォーム：Nintendo Switch
発売日：発売中（2026年4月16日）
価格：7128円（パッケージ）／7100円（ダウンロード）
CERO：A（全年齢対象）
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