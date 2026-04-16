任天堂は4月16日、Nintendo Switch用ソフト「トモダチコレクション わくわく生活」を発売した。

本作は、友達や家族、あこがれの人など身近な人の似顔絵キャラクター「Mii」を作って、その暮らしを見守るソフト。

Miiは互いに関係性を構築し、友情を築いたり、恋に落ちて付き合ったり、結婚して子どもを作ったりと交流を深めていく。

面白いのはMiiが予想もできないことを言ったりやったりすることで、なかなかプレイヤーの思い通りにならないところも魅力の一つ。

シリーズ最新作では、島づくりやオリジナルのアイテム・ペットなどを作ることも可能。さらに自由度が増した「トモコレ」の世界に、飛び込んでみてはいかがだろうか。

また、本日よりNintendo Musicにて「トモダチコレクション わくわく生活」の楽曲が特別に配信開始。10曲（22分）と少なめではあるが、作業のおともにサウンドも楽しもう（聞いてると遊びたくなってくるかもしれないが）。

なお、インタビュー記事「開発者に訊きました」も公開中。本作がどのように生まれたのか、スタッフによる裏話が読めるのでぜひ一読してほしい。

【ゲーム情報】

タイトル：トモダチコレクション わくわく生活

ジャンル：シミュレーション

販売：任天堂

プラットフォーム：Nintendo Switch

発売日：発売中（2026年4月16日）

価格：7128円（パッケージ）／7100円（ダウンロード）

CERO：A（全年齢対象）

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