PCゲームに必須の存在がゲーミングマウス！ プレイのレベルを高める上で、軽量・高性能なマウスは欠かせません。ただ、どんな製品が自分に合うのかわからない状態で、何万円もするものを購入するのは勇気が必要です。

そこで本記事では5000円以下の製品に注目。このクラスでは有線タイプが中心になりますが、ゲーミングマウスらしい性能を持つ製品が揃っています。本記事ではそんなエントリークラスのゲーミングマウスの選び方とともに編集部が選ぶベスト5の製品を紹介！ 購入時の参考にしてください！

5000円以下のゲーミングマウスを選ぶポイント（1）「形状」シンプルな形状で持ちやすいかどうか

マウスで一番重要なのはやはり「形状」です。ただし、ユーザーごとの手のひらの大きさや持ち方（かぶせ持ち、つかみ持ちなど）で、ベストな存在はまったく異なってきます。大まかには大型か小型か、定番の形状か（左右対称か、IntelliMouse系か）など判断材料はあるものの、最終的には店頭などで試してみるのが一番確実と言えます。

5000円以下のゲーミングマウスを選ぶポイント（2）「耐久性」激しくプレイするなら重要

PCゲームを長時間プレイすると、マウスへの負荷は大きくなります。比較的低価格のゲーミングマウスを狙っている人の場合、次々と新しいマウスを購入するというのも難しいでしょうから、耐久性も重要なポイントです。製品によっては、クリック数や走行距離での耐久性をうたうものもありますので、これらの仕様を参考にするといいでしょう。

5000円以下のゲーミングマウスを選ぶポイント（3）「軽さ」引き続き軽量のマウスが人気の中心

ゲーミングマウスで注目されるのは重量。最近では100gを切るのは当たり前。低価格の製品でも50gに近い数値を実現しているものもあります。プレイするゲームタイトルやマウスの設定によっても、適した重量は異なってきますが、軽いほど腕への負荷が小さくなるのは確かなので、長時間のゲームプレイでは差が出やすくなります。

次ページでは、ASCII編集部がおすすめする5000円以下のゲーミングマウス5製品を紹介します！