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【2026年版】最新デジタル機器おすすめベスト5 第26回

【決定版】5000円以下のゲーミングマウスおすすめベスト５【2026年3月版】

2026年03月30日 12時00分更新

文● 二子／ASCII

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　PCゲームに必須の存在がゲーミングマウス！　プレイのレベルを高める上で、軽量・高性能なマウスは欠かせません。ただ、どんな製品が自分に合うのかわからない状態で、何万円もするものを購入するのは勇気が必要です。

　そこで本記事では5000円以下の製品に注目。このクラスでは有線タイプが中心になりますが、ゲーミングマウスらしい性能を持つ製品が揃っています。本記事ではそんなエントリークラスのゲーミングマウスの選び方とともに編集部が選ぶベスト5の製品を紹介！　購入時の参考にしてください！

ゲーミングマウス

PCゲームを本格的にプレイするなら、ゲーミングマウスは必須！　そんなに高価ではなくてもなかなかの性能の製品は手に入ります

【目次】

5000円以下のゲーミングマウスを選ぶポイント
　ポイント1：「形状」シンプルな形状で持ちやすいかどうか
　ポイント2：「耐久性」激しくプレイするなら耐久性は重要
　ポイント3：「軽さ」引き続き軽量のマウスが人気の中心

ASCII編集部が選ぶ「5000円以下のゲーミングマウス」ベスト5
　ロジクール「G203」
　ASUS「TUF GAMING M3 Gen II」
　CORSAIR「KATAR PRO Wireless」
　Razer「DeathAdder Essential」
　ATTACK SHARK「ATTACK SHARK X11SE」

5000円以下のゲーミングマウスを選ぶポイント（1）「形状」シンプルな形状で持ちやすいかどうか

　マウスで一番重要なのはやはり「形状」です。ただし、ユーザーごとの手のひらの大きさや持ち方（かぶせ持ち、つかみ持ちなど）で、ベストな存在はまったく異なってきます。大まかには大型か小型か、定番の形状か（左右対称か、IntelliMouse系か）など判断材料はあるものの、最終的には店頭などで試してみるのが一番確実と言えます。

ゲーミングマウス

持ち方や好みで自分に合ったマウスはまったく異なります。ネット上のオススメだけでなく、実際に製品を試してみることが重要となります

5000円以下のゲーミングマウスを選ぶポイント（2）「耐久性」激しくプレイするなら重要

　PCゲームを長時間プレイすると、マウスへの負荷は大きくなります。比較的低価格のゲーミングマウスを狙っている人の場合、次々と新しいマウスを購入するというのも難しいでしょうから、耐久性も重要なポイントです。製品によっては、クリック数や走行距離での耐久性をうたうものもありますので、これらの仕様を参考にするといいでしょう。

5000円以下のゲーミングマウスを選ぶポイント（3）「軽さ」引き続き軽量のマウスが人気の中心

　ゲーミングマウスで注目されるのは重量。最近では100gを切るのは当たり前。低価格の製品でも50gに近い数値を実現しているものもあります。プレイするゲームタイトルやマウスの設定によっても、適した重量は異なってきますが、軽いほど腕への負荷が小さくなるのは確かなので、長時間のゲームプレイでは差が出やすくなります。

ゲーミングマウス

やはり軽さはアピールポイントとなっています

　次ページでは、ASCII編集部がおすすめする5000円以下のゲーミングマウス5製品を紹介します！

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