農業特化型AIエージェントサービス群「ノウノウシリーズ」提供開始、AI活用して栽培相談や営農記録など支援

東大発農業AIスタートアップの株式会社きゅうりトマトなすびは1月27日に、生成AI技術を活用したAIエージェントサービス群「ノウノウシリーズ」の提供開始を発表した。同シリーズは、農業現場の意思決定に必要な情報の収集や整理などを、AIによる対話を起点に支援。独自のアルゴリズムによって、日本の農業現場に即した回答精度と運用性の両立を目指すとのこと。

同社はこれまで、農林中央金庫グループのAgriweBと連携し、農業特化型生成AIサービスを提供してきた。今回、農業現場に即したさらなる栽培支援を行うために、知識・記録・計画・分析を一気通貫で扱えるAIエージェント基盤として「ノウノウシリーズ」の提供を開始したとのこと。同シリーズは、目的別のAIエージェントを組み合わせ、現場の意思決定と業務オペレーションを支援するサービス群。まず「ノウノウチャット・ノウノウハブ」と「ノウレコ」を中心に提供し、「ノウプラ」と「ノウノウビジョン」の提供を順次拡大（クローズド提供含む）していくという。

「ノウノウチャット・ノウノウハブ（AI相談・データ管理・栽培管理）」は、農業に関する相談が24時間365日可能なAIチャットによる対話型サービス。地域や品目などの前提条件に応じた回答最適化を行い、日々の営農判断を支援する。

「ノウノウチャット」と「ノウノウハブ」に共通する主な機能は以下。

・AIチャットによる栽培相談（24時間365日対応）

・データ追加投入によるカスタマイズ（地域・組織の保有データを反映）

・病害虫診断・雑草診断

「ノウノウチャット」のみの機能としては、言語選択・翻訳（日本語、英語、中国語、ベトナム語、インドネシア語）、レベル（マスター／エキスパート／ビギナー）選択が可能。「ノウノウハブ」のみの機能としては、農地単位での営農記録およびノウレコとの連携、ナレッジ抽出による自分だけの栽培マニュアルの自動作成、環境データとのAPI連携や数値データの分析、労務データや販売データとの連携分析、があるという。

営農記録を行う「ノウレコ」は、作業・生育・病害虫・資材投入などの記録を自動的に蓄積し整理するAIエージェント。LINE、Teams、Slackに対応し、チームでの共有や振り返りを支援する。主な機能は、AIによる営農記録の自動作成、防除暦や作業履歴のAIへの問い合わせ、天気の変化や作業遅れに対するAIからのアドバイス。

「ノウプラ」は、栽培計画や作業計画の作成・更新を支援し、実行可能なタスクに落とし込むというもの。現場の優先順位付けや計画の見直しを対話で行うことを目指す。すでに申し込みのあったクローズドな事業者向けに提供しているとのこと。

「ノウノウビジョン」は生育診断／病虫害モニタリングを行う。病害虫や生育状態のデジタルツイン・画像を用いた判定支援によって、農場の状態を把握し次のアクションに活用可能。すでに申し込みのあったクローズドな事業者、および愛知県・群馬県など県・市町村事業での技術開発や提供を行なっているという。

同社によると、これらはサービス群の代表例であり、今後もサービスの拡張提供を随時行なっていくとしている。