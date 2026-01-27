レノボ「新生活超早割セール」開催中。ThinkPad／IdeaPadが対象に

レノボ公式ストアでは「新生活超早割セール」を実施しています。期間は2月5日まで。数量限定や「なくなり次第終了」と案内されているモデルもあるため、気になる製品がある場合は早めにチェックしておくと安心です。

セール会場には、ThinkPadやIdeaPadを中心に、ノートPCやタブレットなど幅広い製品が並んでいます。モデルによっては期間限定価格やクーポンの案内が出ているものもあり、条件は製品ごとに異なります。

注目のおすすめセール製品

ThinkPad T14 Gen 6 ILL（優先生産モデル）

245,410円 → 146,641円 40％オフ

ビジネス用途で定番とされるThinkPadの14型モデル。普段から仕事でPCを使う人が、価格を抑えて検討したい場合の候補になりそうなモデルです。

ThinkPad E16 Gen 3 IAL（優先生産モデル）

196,130円 → 125,884円 35％オフ

16型の大きめディスプレイを備えたモデル。画面サイズを優先したい人や、据え置き寄りで使うことが多い人には選択肢になりやすい構成です。

Lenovo IdeaPad 5i 2-in-1 Gen 10

165,000円 → 149,215円 9％オフ

ノートPCとしても、画面を回転させてタブレットのようにも使える2-in-1タイプ。使い方を固定せず、シーンに応じて形を変えたい人向けのモデルです。

まとめ

レノボの「新生活超早割セール」は、対象製品のジャンルが広く、割引率や価格条件、クーポンの有無がモデルごとに異なるのが特徴です。まずはセール会場で気になるシリーズを絞り込み、最終的には各商品ページで価格や出荷目安、適用条件を確認してから判断すると安心です。

※価格、割引率、クーポンの有無、在庫状況、出荷目安などは変更される場合があります。最新情報はセール会場および各商品ページをご確認ください。