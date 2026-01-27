ユウキロックの「節約バンザイ！」 第133回
【最大3％還元】ついに解禁！三井住友銀行の「外貨クレカ積立」が激アツすぎる理由
2026年01月27日 07時00分更新
1月23日から、円相場が急激な円高に進み1ドル155円台をつけました。その動きを知っているはずもない「三井住友銀行」が1月19日に、クレジットカード決済を活用した外貨自動積立サービスの開始を発表しました。ついに「外貨クレカ積立」ができるようになりました。決済により付与されるVポイントはなんと最大3％と超激アツです。そして「外貨クレカ積立」スタートを記念して、最大5万6000円相当のポイントがもらえるキャンペーンも実施中です。資産形成の意識が急速に高まる中で、バランスの良いポートフォリオを組んでしっかり守りを固めたいところ。外貨積立を始めるチャンスです。
今回は「三井住友銀行」で始まった「外貨クレカ積立」を徹底解説。どのクレカを使えばいいのか？ 何％ポイント還元されるのか？ など、細かいポイントもお伝えします。最後まで読んでね！
三井住友銀行の「外貨クレカ積立」とは
まずは三井住友銀行「外貨クレカ積立」の概要をご覧ください。
★「外貨クレカ積立」概要
対象者：個人のお客様
対象通貨：米ドル、ユーロ、英ポンド、スイスフラン、豪ドル、ニュージーランドドル
使用可能なクレジットカード：「三井住友カード」が発行するクレジットカード
積立設定金額：毎月500円から10万円まで（100円単位、積立額は円貸指定）
外貨積立時の為替手数料：無料
積立日（積立設定締切日）：毎月26日（毎月11日より3営業日前の16時までの申込で、翌月から積立）
外貨購入レート：積立日当日の公表相場
クレジットカード決済によるポイント付与：積立金額の最大3％をVポイントとして付与
申込チャネル：SMBCダイレクト
元々、外貨自動積立サービスはありました。特に「Vポイントアッププログラム」で還元率をアップさせたい方はこちらをやっていたと思います。
1.当月中に、1回あたり1万円以上の外貨積立実行 +1％
2.残高が1万米ドル相当額以上で +1％
毎月500円からできる「外貨クレカ積立」ですが、毎月1万円の外貨積立をすれば「Vポイントアッププログラム」の還元率が+1％アップされます。2は難しいかもですが、貯めていけばいずれは達成できます。これが今後はクレカ決済できるようになり、金額に応じてポイントも貯まるから最高です。為替手数料も無料。インターネットバンキングサービスである「SMBCダイレクト」からの申込です。店頭ではできません。
続いて、主な対象クレカのポイント還元率を見てみましょう。
この連載の記事
-
第132回
トピックスYahoo!ショッピング民が最強に！ Netflixセットプランが本気でヤバい
-
第131回
トピックスJAL Pay、最大20％還元の神キャンペーン！ “改悪”楽天ペイを救う最強ルートに
-
第130回
トピックス金利0.5％は当たり前の時代へ 2026年“最強銀行4天王”を本気で選んだ
-
第129回
トピックス2026年に作るべき最強クレカはこれ！最大2万円が“ほぼ放置”でもらえる激甘案件
-
第128回
トピックス【改悪？】楽天“株主優待SIM” 6ヵ月無料でもお得なのか徹底解説
-
第127回
トピックス【年4.2％相当】SBI新生銀行“金利10倍”＆現金2.2万円特典キャンペーン総まとめ
-
第126回
トピックス急げ！東京アプリで“1万1000円分”ゲットする方法
-
第125回
トピックス【楽天半額祭】お得すぎ！アマゾン超えのビッグセール「楽天スーパーセール」ついに開始へ
-
第124回
トピックス三井住友カード、ブラックフライデーが激アツ！簡単に1000ポイントを獲得する方法
-
第123回
トピックスAmazonブラックフライデー2025徹底攻略！非プライム勢でも得する裏ワザ教えます
- この連載の一覧へ