スマホもいいけど、映像や電子コミックを自宅で大画面で楽しむなら断然タブレットです！ でも、用途はその2つくらいだから、そんなに高性能なのは要らないかも……という人にマッチするのがエントリークラスの製品。3万円以下でも“使える”タブレットはたくさんあります！

ただ、どの部分を基準にして選べばいいのか、どの製品なら安心して買えるのかわからない人も多いはず。そこで本記事では、エントリークラスのタブレットの選び方とともに、ASCII編集部がおすすめするベスト5の製品を紹介します。ぜひ購入時の参考にしてください！

エントリークラスのタブレットを選ぶポイント（1）「画面サイズ」読書には8～9インチ、映像には10～12インチ

タブレットを選ぶ場合に、まず最初のポイントとなるのが画面サイズです。通勤時など外出先で使う機会があって、電子書籍・コミックがメインなら8～9型でしょう。それでもスマホよりは断然大きい画面サイズですが、重量は300g台。片手で長時間持っていてもギリギリ問題ないレベルです。

自宅で映像を目一杯楽しみたいなら、10～12インチサイズでしょう。横画面にしたときのサイズは25～30cm程度。映画なども迫力たっぷりに見ることができますが、両手で持つのが前提です。ほぼ別ジャンルの製品という言い方もできるので、自分の用途や利用シーンをしっかり見極めて購入することをお勧めします。

エントリークラスのタブレットを選ぶポイント（2）「スピーカー」ステレオになるのは横だけか縦横両方か

映像を楽しむなら、サウンド周りもチェックしたいです。タブレットのスピーカーで音を鳴らすのであれば、スピーカーの数に注目。横画面ではステレオになる製品が大半ですが、縦画面で見ることも多いのであれば、スピーカーが4つ付いた「クアッドスピーカー」のモデルを選びたいところです。

またイヤホン、特に有線タイプを使いたいのであれば、イヤホン端子があるかどうかは要チェックとなります。

エントリークラスのタブレットを選ぶポイント（3）「CPU性能」映像を見るだけなら、それほど気にする必要なし

スマホであれば、処理性能やメインメモリーの容量は普段使いの快適さに直結するので重要な要素ですが、映像や電子書籍など、コンテンツを楽しむのが中心であれば、そこまで重視する必要はありません。もちろん極端に低い性能の製品も存在しますが、比較的新しい時期に販売された、メジャーなメーカーの製品であれば大きな問題はないでしょう。

次ページでは、ASCII編集部がおすすめするエントリークラスのタブレット5製品を紹介します！