このページの本文へ

前へ 1 2 次へ

【2026年版】最新デジタル機器おすすめベスト5 第9回

【決定版】エントリークラスのタブレットのおすすめベスト5【2026年1月版】

2026年01月31日 12時00分更新

文● 二子／ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

　スマホもいいけど、映像や電子コミックを自宅で大画面で楽しむなら断然タブレットです！　でも、用途はその2つくらいだから、そんなに高性能なのは要らないかも……という人にマッチするのがエントリークラスの製品。3万円以下でも“使える”タブレットはたくさんあります！

　ただ、どの部分を基準にして選べばいいのか、どの製品なら安心して買えるのかわからない人も多いはず。そこで本記事では、エントリークラスのタブレットの選び方とともに、ASCII編集部がおすすめするベスト5の製品を紹介します。ぜひ購入時の参考にしてください！

タブレット

自宅で映像を目一杯楽しむなら、やはりスマホよりタブレットです！

【目次】

エントリークラスのタブレットを選ぶポイント
　ポイント1：「画面サイズ」読書には8～9インチ、映像には10～12インチ
　ポイント2：「スピーカー」ステレオになるのは横だけか縦横両方か
　ポイント3：「CPU性能」映像を見るだけなら、それほど気にする必要なし

ASCII編集部が選ぶ「エントリークラスのタブレット」ベスト5
　シャオミ「REDMI Pad SE 8.7」
　NECパーソナルコンピュータ「LAVIE Tab T8」
　シャオミ「REDMI Pad 2」
　レノボ「Lenovo Idea Tab（ZAFR0387JP）」
　Amazon「Fire HD 10」

エントリークラスのタブレットを選ぶポイント（1）「画面サイズ」読書には8～9インチ、映像には10～12インチ

　タブレットを選ぶ場合に、まず最初のポイントとなるのが画面サイズです。通勤時など外出先で使う機会があって、電子書籍・コミックがメインなら8～9型でしょう。それでもスマホよりは断然大きい画面サイズですが、重量は300g台。片手で長時間持っていてもギリギリ問題ないレベルです。

タブレット

8～9型のタブレットなら片手でも使えます

　自宅で映像を目一杯楽しみたいなら、10～12インチサイズでしょう。横画面にしたときのサイズは25～30cm程度。映画なども迫力たっぷりに見ることができますが、両手で持つのが前提です。ほぼ別ジャンルの製品という言い方もできるので、自分の用途や利用シーンをしっかり見極めて購入することをお勧めします。

エントリークラスのタブレットを選ぶポイント（2）「スピーカー」ステレオになるのは横だけか縦横両方か

　映像を楽しむなら、サウンド周りもチェックしたいです。タブレットのスピーカーで音を鳴らすのであれば、スピーカーの数に注目。横画面ではステレオになる製品が大半ですが、縦画面で見ることも多いのであれば、スピーカーが4つ付いた「クアッドスピーカー」のモデルを選びたいところです。

タブレット

クアッドスピーカーなら縦でも横でもステレオサウンドを楽しめます

　またイヤホン、特に有線タイプを使いたいのであれば、イヤホン端子があるかどうかは要チェックとなります。

エントリークラスのタブレットを選ぶポイント（3）「CPU性能」映像を見るだけなら、それほど気にする必要なし

　スマホであれば、処理性能やメインメモリーの容量は普段使いの快適さに直結するので重要な要素ですが、映像や電子書籍など、コンテンツを楽しむのが中心であれば、そこまで重視する必要はありません。もちろん極端に低い性能の製品も存在しますが、比較的新しい時期に販売された、メジャーなメーカーの製品であれば大きな問題はないでしょう。

　次ページでは、ASCII編集部がおすすめするエントリークラスのタブレット5製品を紹介します！

前へ 1 2 次へ

カテゴリートップへ

この連載の記事
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
Amazon売れ筋ランキング「ノートパソコン」（在庫あり）

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン