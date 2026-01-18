確定申告前の紙対策に：PFUスキャナ「ScanSnap iX2500」が5万円切り／Amazon

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【Amazon.co.jp】リコー PFU ドキュメントスキャナー「ScanSnap iX2500」が5万円切り！

リコー PFUのドキュメントスキャナー「ScanSnap iX2500」が、参考価格65,340円から24％オフの49,918円で販売中です。

紙のレシートや請求書は、気づくと“あとでやる”の山になりがち。いざ整理しようとすると、分類・保管・入力まで一気に片づける必要が出てきて、手が止まる原因にもなります。そこで今回は、「受け取ったらその場でデータ化」へ運用を寄せたい人向けに、ドキュメントスキャナーの定番シリーズからScanSnap iX2500をチェックします。置き場所と流れを決めてしまえば、溜めない仕組みづくりは意外と簡単です。

リコー PFU ドキュメントスキャナー「ScanSnap iX2500」の魅力

① 毎分45枚スキャンと最大100枚対応

ScanSnap史上最速となる毎分45枚の高速スキャンを実現。最大100枚の原稿をセットでき、両面同時読み取りにも対応しています。業務用スキャナー向けに自社開発された次世代SoC「iiGA」を搭載し、PCレスでの画像処理性能が大幅に進化しています。

② 5インチタッチパネルと2.9秒の高速起動で快適操作

本体には5インチの静電容量式タッチパネルを搭載。電源投入から約2.9秒で起動し、ストレスの少ない操作が可能です。Wi-Fi 6に対応し、セキュリティ規格はWPA3、TLS 1.3をサポート。USB Type-C接続にも対応しています。

③ ScanSnap Home対応でデータ整理・活用まで一元管理

スキャンしたデータは、ソフトウェア「ScanSnap Home」を通じて文書管理や名刺管理、経費精算、写真整理などに活用可能。タッチパネルからワンタッチでPDF保存ができます。PC版ではMicrosoft Teams、SharePoint、OneNote、Notion、iCloudとの連携にも対応しています。

お買い得価格で手に入る！

価格や在庫は変動しますが、スキャナー選びで失敗しにくいコツは「置き場所」「振り分け先」「家族やチームでの共有ルール」を先に決めること。レシートは家計簿、書類はクラウド保管、名刺は名刺管理…と“出口”を用意しておくと、スキャンが習慣になります。まずはよく発生する紙（レシート／学校プリント／仕事書類など）から1つだけルール化して、少しずつ運用を広げていくのがおすすめです。

※価格は在庫状況などによって異なる場合があります。