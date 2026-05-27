Amazonセール情報大紹介！ 第1805回
【メモリ16GB】HPの万能15.6型ノートPCがタイムセール中【薄型軽量】
2026年05月27日 16時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonスマイルセール】HP 15.6型ノートPC「15-fd（BJ0M5PA-AAAH）」をチェック！
HPの15.6型ノートPC「15-fd（BJ0M5PA-AAAH）」がAmazonスマイルセール対象。参考価格15万8763円のところ、14％オフの13万5980円で販売中。
最近のAmazon、数万円台の格安ノートPCがかなり増えた。ただ、安さだけで選ぶと、あとから動作や使い勝手で後悔することもある。HPの「15-fd」は、16GBメモリや15.6型ディスプレー、HDMI端子などをしっかり備えた実用寄りの1台。派手さはないけれど、「変な失敗はしたくない」と思った時に候補へ入りやすい1台だ。
①15.6型フルHD IPSパネル採用ディスプレーを搭載
家で使うなら15.6型くらいあると、ブラウザと表計算アプリを並べる時にラク。テンキー付きなので数字入力もしやすく、イメージパッドも広め。細かいところだけど、毎日使うとこの差が意外と大きい。
②HDMIとUSBをしっかり搭載
最近の薄型ノートPC、HDMIがなくて変換アダプター前提のモデルも増えた。HPの「15-fd」はHDMI端子やUSB Type-Aを備えているので、家のモニターやマウスもそのままつなげる。
③指紋認証とカメラシャッター付き
毎回パスワードを打つのは、小さいことだけど続くと面倒。HPの「15-fd」は指紋認証センサーを搭載しており、電源を入れてそのままログインできる。カメラシャッター付きなのも安心だ。
製品スペック
【CPU】Intel Core 5 120U
【メモリ】16GB
【ストレージ】512GB SSD
【ディスプレイ】15.6型 フルHD（IPSパネル）
【インターフェース】USB Type-C×1、USB Type-A×2、HDMI×1
【OS】Windows 11 Home
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