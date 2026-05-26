Amazonセール情報大紹介！ 第1800回
約4.5万円引きで11万円台。Ryzen 7 7735HS×メモリ16GBのIdeaPadがセール対象
2026年05月26日 12時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonスマイルセール】Lenovo ノートパソコン「IdeaPad Slim 3（83K700HAJP）」をチェック！
Lenovoのノートパソコン「IdeaPad Slim 3（83K700HAJP）」がAmazonスマイルセール対象。参考価格16万4780円のところ、27％オフの11万9800円で販売中。
Ryzen 7 7735HSにメモリ16GB、SSD 512GB。ブラウザを何枚も開きながらOfficeを使うような作業でも、動作は安定する構成。価格を抑えたモデルだと、メモリやCPUを落とすことも多いが、このモデルはそこを削っていない。この価格帯でこの内容なら、まず候補から外れない。しかも今はセールで約4.5万円引き。
①Ryzen 7＋メモリ16GB＋512GB、そのまま使える中身
文書作成やブラウザ操作、オンライン会議を並行するような使い方にも対応する構成。メモリやストレージ容量も最初から確保されているので、あとから何かを足さずに使い始められる。
②15.3インチで作業しやすく、約1.59kgに収まる
画面を広く使えるサイズ感で、ウィンドウを並べた作業もしやすい。重さは約1.59kgに収まっており、持ち運びと据え置きのどちらにも対応できる。
③USB Type-C給電・HDMI・テンキーなど、日常で困らない装備
USB Type-C（給電・映像出力対応）やHDMIなど、周辺機器をそのまま接続できる構成。テンキーやSDカードリーダーも備えており、普段の作業で使い勝手に困りにくい。
製品スペック
【CPU】Ryzen 7 7735HS
【メモリ】16GB
【ストレージ】SSD 512GB
【ディスプレイ】15.3インチ
【重量】約1.59kg
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