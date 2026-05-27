Amazonセール情報大紹介！ 第1807回
約8mm厚なのに冷却ファン＋7000mAh。ほぼ9万円のゲーミングスマホ「REDMAGIC 11 Air」
2026年05月27日 19時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonスマイルsale】REDMAGIC ゲーミングスマホ「REDMAGIC 11 Air」をチェック！
REDMAGICのゲーミングスマホ「REDMAGIC 11 Air」がAmazonスマイルsale対象。参考価格9万4800円のところ、5％オフの9万60円で販売中。
ゲーミングスマホって、高性能な代わりに、厚くて重い。そんなイメージを持っている人も多いはず。実際、大容量バッテリーや冷却機構を積めば、本体サイズが大きくなるのはある意味当然だ。
でも、REDMAGICの「11 Air」は、その常識を崩してきた。薄型ボディーに、冷却ファンと7000mAhバッテリーを搭載。さらに、Snapdragon 8 Eliteまで積み込みながら、このサイズ感へ収めている。
長時間ゲームを快適に楽しみたい人や、“普通のスマホでは物足りない”人向けの一台だ。
①死角ゼロのフルディスプレー
6.85型OLEDディスプレーには、アンダーディスプレーカメラを搭載。映像を遮る黒い穴が目立ちにくく、ゲームや動画へ入り込みやすい。リフレッシュレートは144Hzで、スクロールや視点移動もかなり滑らかだ。
②薄いのに、冷却ファン搭載
「11 Air」は、Airシリーズとして初めて冷却ファンを搭載。長時間プレイ時の熱を逃がしやすく、静音性も強化されている。薄型軽量をうたうAirシリーズとしては、かなり異色な構成になっている。
③7000mAhバッテリー＋80W急速充電
7000mAhバッテリーを搭載しながら、本体は薄型ボディーを維持。さらに80W急速充電やバイパス充電にも対応しており、長時間のゲームプレイや動画視聴を想定した構成になっている。
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