Amazonセール情報大紹介！ 第1801回
PCを“前から”サッと出せる！ ACEの機内持ち込み可キャリーケースが40％オフ
2026年05月26日 15時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】ACE スーツケース「フレットボード」をチェック！
ACEのスーツケース「フレットボード」がAmazonタイムセール対象。参考価格3万7400円のところ、40％オフの2万2439円で販売中。
最近の出張や旅行で、ノートPCを持ち歩く人はかなり増えた。ただ、空港の保安検査や移動中に、「PCだけ出したいのにスーツケースを全開にしないといけない」のは地味に大きなストレスだ。
ACEの「フレットボード」は、立てたままPCをサッと取り出せるフロントポケットを採用した機内持ち込みモデル。キャスターストッパーも備え、電車移動中も勝手に動きにくい。なお容量は29L、外寸は幅34×奥行24×高さ54cmで、100席以上の国内線航空機なら機内持ち込み可能。
①PCだけ、前からサッと出せる
フロント側には14インチPCを収納できるポケットを搭載。本体スペースにもアクセスできる構造なので、空港や新幹線で「PCだけ出したい」ときもスーツケースを全開にせず済む。移動中の細かなストレスをかなり減らしてくれるタイプだ。
②電車で転がらないストッパー付き
背面にあるスイッチで簡単に操作できるキャスターストッパーを装備。電車やバスで勝手に動きにくく、足元へ置いたままでも気を使いすぎなくていい。双輪キャスターなので、駅の通路でも動かしやすい。
③“仕事感”が強すぎないデザイン
細かなシボ入りのマットボディーを採用し、出張向けキャリーらしい堅さを抑えたデザインに仕上がっている。ビジネス用としてはもちろん、普段の旅行でも使いやすい雰囲気で、アイボリーやテラコッタなど色展開も比較的珍しい。
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