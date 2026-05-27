仕事用PC、変に冒険したくない。国内生産・3年保証の14型モバイルノートが11万円切り

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【Amazonスマイルセール】マウスコンピューター 14型ノートPC「mouse A4（A4A5U01SR1SIW1104AZ）」をチェック！

マウスコンピューターの14型ノートPC「mouse A4（A4A5U01SR1SIW1104AZ）」がAmazonスマイルセール対象。参考価格12万6800円のところ、13％オフの10万9800円で販売中。

最近のノートPC、性能は高い。ただ、本当に欲しいのは“尖った機能”より、仕事で普通に使える安心感だったりする。マウスコンピューターの「mouse A4」は、14型・16GBメモリに加え、有線LANやHDMIも備えた実務向けの構成。さらに国内生産や3年保証も含め、“仕事用PCを変に失敗したくない人”が重視したくなる要素をしっかり押さえている。

①長く使うなら、保証は結構大事

安いノートPCは増えた。ただ、仕事用となると「壊れた時どうするか」は結構気になる。mouse A4は3年保証に加え、24時間365日サポートも付属。国内生産モデルということもあり、“仕事道具”として選びやすい。

②変換アダプター前提じゃない

最近の薄型ノートPC、USB Type-C中心なのはいいけれど、会議室ではHDMI変換アダプターが必要になる場面もある。mouse A4はHDMIや有線LANを本体へそのまま搭載。仕事用として、変換アダプター前提にならない構成がうれしい。

③仕事用として無理のないスペック

Ryzen 5 7430Uと16GBメモリを搭載し、Office作業やブラウザを複数開く用途もこなしやすい。14型で約1.34kgなので、社内移動や持ち帰りでも極端な負担になりにくく、毎日使う仕事用PCとして収まりがいい。

製品スペック

【CPU】Ryzen 5 7430U

【メモリ】16GB

【ストレージ】500GB SSD

【ディスプレイ】14型 フルHD

【重量】約1.34kg

【保証】3年保証

【サポート】24時間365日サポート