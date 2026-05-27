ここまで積む？ 56V＋4万5000mAhの“全部入り”空調作業服がスマイルsaleで1万1979円

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【Amazonスマイルsale】Letibe「56V＋45000mAh ハイバック空調作業服」をチェック！

Letibeの「56V＋45000mAh ハイバック空調作業服」がAmazonスマイルsale対象。過去価格1万3980円のところ、14％オフの1万1979円で販売中。

最近のファン付き作業服、56V高出力や4万mAh超のバッテリーなど、正直「そこまで必要？」と思うくらいスペック競争が激しくなっている。ただ、35℃超えが当たり前になってきた最近の猛暑を考えると、「並の風量じゃ生ぬるい風が回るだけ」という場面が増えてきたのも事実だ。

Letibeのハイバック空調作業服も、そんな超高出力系モデルの1つ。56V高出力ファンや容量4万5000mAhのバッテリーに加え、首元へ風を送りやすいハイバック構造まで押さえている。単にパワーを誇示するだけでなく、「首へちゃんと風が抜ける感じ」までかなり意識している。

①ハイバック構造で、首までしっかり送風

ファン位置を高めたハイバック構造を採用。背中だけを膨らませるタイプと違い、首や脇へ風が抜けやすい。炎天下でも熱気が服の中にこもり続ける感じをかなり減らしてくれる。座った時に背中ファンが当たりにくいのも地味にラクだ。

②4万5000mAhバッテリー搭載で、最大30時間連続稼働

容量4万5000mAhのバッテリーを搭載。高出力系モデルは風量を上げるほど稼働時間が気になりやすいが、本モデルは最大30時間連続稼働をうたう。配送や屋外作業時に、残量を気にして風量を落とすような場面を減らせるだろう。

③水洗いOK＆フルハーネス対応

ファンは防水防塵構造を採用し、そのまま水洗いできる仕様。汗や粉じんで汚れやすい夏場でも扱いやすい。さらにベスト型なので腕まわりが動かしやすく、フルハーネス対応で高所作業系でも使いやすい。