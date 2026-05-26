Amazonセール情報大紹介！ 第1802回
動画も雑誌も見やすい。12.1型＋4スピーカーのLenovoタブが4万円台
2026年05月26日 18時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】Lenovo 12.1型タブレット「Idea Tab Plus（ZAG70411JP）」をチェック！
Lenovoの12.1型タブレット「Idea Tab Plus（ZAG70411JP）」がAmazonタイムセール対象。参考価格5万9400円のところ、32％オフの4万200円で販売中。
電子書籍は便利。でも、雑誌はスマホだと少し読みづらい。特に見開きページは、文字が小さく感じることも多い。
そんな“スマホだと少し狭い”と感じている人に合いそうなのが、Lenovoの「Idea Tab Plus」。12.1型の大画面は、電子雑誌を見やすいのが魅力だ。さらに4スピーカー搭載で動画の音も良く、家で動画やマンガを楽しむタブレットとして相性がいい。
①雑誌を読むなら、このサイズ感
12.1型ディスプレイは、雑誌やWeb記事を読む時にちょうどいいサイズ感。スマホだと小さく感じやすい見開きページも確認しやすく、2560×1600の高解像度で文字や写真も見やすい。電子雑誌をゆっくり眺めたい人とも相性がいい。
②動画を見るなら、音まわりは意外と大事
タブレットは画面サイズだけで選びがちだが、実際に動画を長時間見ると気になるのがスピーカー。Idea Tab Plusは4スピーカーとDolby Atmosを備えており、映画やライブ映像も音が広がりやすい。イヤホンなしで使いたい人にも合う。
③12型でも、重すぎない
12型クラスとしては約530gと比較的軽く、ソファで動画を見たり、寝る前に電子書籍を読む時にも扱いやすい。さらに10200mAhのバッテリーを搭載しており、充電を気にせず使いやすいのも魅力。家で使う大画面タブとして、バランスのいい1台だ。
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