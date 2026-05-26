出張キャリーは“黒くて堅実”が正解かも。BRIEFINGのタフな仕事向きスーツケースが3割引

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【Amazonで割引中】BRIEFING スーツケース「H-35 HD BRA191C04」をチェック！

BRIEFING のスーツケース「H-35 HD BRA191C04」がAmazonで割引対象。参考価格73,700円のところ、30％オフの51,944円で販売中。

最近のスーツケースには、軽さやデザイン重視のモデルも増えた。ただ、BRIEFINGの「H-35」は少し方向性が違う。ミリタリー由来の無骨な仕事道具感を、そのまま機内持ち込みサイズへ落とし込んだような1台だ。堅牢で頼れるスーツケースには、“こういうものがいい”と思わせる空気感がある。

①35L・52cmで、出張用として大きすぎない

容量は35Lで、サイズは52cm。1〜2泊の出張や短めの旅行なら十分収まる。大型キャリーほど場所を取らず、新幹線や空港内でも扱いやすい。“仕事用として持つなら、このくらい”と思えるサイズ感だ。

②ポリカーボネート外装で、“仕事道具感”がちゃんとある

外装にはポリカーボネート、フレームにはポリプロピレンを採用。ツヤを抑えた黒基調のデザインとも合っていて、BRIEFINGらしい無骨な雰囲気が強い。派手な高級感より、“道具として持つ感じ”を重視したい人に合う。

③着脱式ポケットで、ホテルでも荷物を広げずに済む

内装の仕切りパネルは取り外し可能で、そのままウォールポケットとしても使える。ケーブルや小物類を分けておけば、ホテルで中身を全部広げなくて済む。出張先でも、中身がゴチャつきにくい。