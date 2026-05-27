Amazonセール情報大紹介！ 第1806回
タッチパッド＆左右ボタン付き。iPhone/iPad向け極小BTキーボードが4000円切り
2026年05月27日 18時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonスマイルsale】Ewin「Bluetooth ミニキーボード（iPad/iPhone/Mac対応）」をチェック！
Ewinの「Bluetooth ミニキーボード」がAmazonスマイルsale対象。過去価格4780円のところ、17％オフの3983円で販売中。
「ここまで小さくする必要ある？」と思うくらい小型なのに、タッチパッドや左右クリックキーまで搭載。Ewinの「Bluetooth ミニキーボード」は、文字入力やポインター操作を1台でまかなえるモデルだ。
①タッチパッド＆クリックボタン搭載
90度回転対応タッチパッド＆左右クリックキーを搭載。カーソル操作やスクロールも可能で、動画閲覧やブラウジングの操作をキーボード側でまとめやすい。ここまで小さいサイズへ操作系機能をまとめているのも見事だ。
②Bluetooth＆2.4GHzの両方へ対応
Bluetoothだけでなく、USBレシーバーを使う2.4GHz接続にも対応。iPhoneやiPad、MacなどApple製の複数機器と組み合わせやすく、小型ながら日本語JIS配列を採用しているのも特徴だ。
③バックライト＆USB Type-Cで充電可能
バックライトを搭載し、暗めの部屋でもキーを確認しやすい。USB Type-C経由で充電できるほか、約80gの軽量設計にまとまっているのも特徴。小型サイズなので、机まわりへ置きやすい。
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