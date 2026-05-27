タッチパッド＆左右ボタン付き。iPhone/iPad向け極小BTキーボードが4000円切り

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【Amazonスマイルsale】Ewin「Bluetooth ミニキーボード（iPad/iPhone/Mac対応）」をチェック！

Ewinの「Bluetooth ミニキーボード」がAmazonスマイルsale対象。過去価格4780円のところ、17％オフの3983円で販売中。

「ここまで小さくする必要ある？」と思うくらい小型なのに、タッチパッドや左右クリックキーまで搭載。Ewinの「Bluetooth ミニキーボード」は、文字入力やポインター操作を1台でまかなえるモデルだ。

①タッチパッド＆クリックボタン搭載

90度回転対応タッチパッド＆左右クリックキーを搭載。カーソル操作やスクロールも可能で、動画閲覧やブラウジングの操作をキーボード側でまとめやすい。ここまで小さいサイズへ操作系機能をまとめているのも見事だ。

②Bluetooth＆2.4GHzの両方へ対応

Bluetoothだけでなく、USBレシーバーを使う2.4GHz接続にも対応。iPhoneやiPad、MacなどApple製の複数機器と組み合わせやすく、小型ながら日本語JIS配列を採用しているのも特徴だ。

③バックライト＆USB Type-Cで充電可能

バックライトを搭載し、暗めの部屋でもキーを確認しやすい。USB Type-C経由で充電できるほか、約80gの軽量設計にまとまっているのも特徴。小型サイズなので、机まわりへ置きやすい。